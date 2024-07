The Family Anticipazioni 16 luglio 2024: Aslan diventa aggressivo!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 16 luglio 2024 su Canale 5: Aslan assiste ad una scena che gli fa perdere le staffe!

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, The Family sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 16 luglio 2024, alle 14:45, Devin presenta Aslan ai suoi amici, ed insieme celebrano la proposta di matrimonio che lei gli ha fatto. Tuttavia, nel corso della serata, lui perde le staffe perché vede il marito di sua sorella con un'altra donna. Devin, però, decide di restare al fianco di Aslan. Intanto, Hulya è determinata ad impedire che il figlio si sposi con la psicologa; così, fa redigere un contratto che Devin dovrà firmare in caso di matrimonio...

The Family Anticipazioni: Devin fa la proposta ad Aslan!

Nonostante Devin abbia rifiutato la sua proposta di matrimonio, Aslan si è recato a sorpresa a casa di Ergun, il padre della giovane che aveva riunito la famiglia in occasione del suo compleanno. Il ragazzo, tra l'altro, si è presentato come l'attuale compagno di Devin, anche se, dopo il suo "no", tra di loro era finita. Così, quando all'improvviso la situazione è degenerata, Aslan non ha esitato a prendere le parti della sua bella, e per di più le ha giurato amore eterno. Colpita dal gesto dell'amato, Devin gli ha chiesto di sposarla!

The Family Anticipazioni: Aslan s'infuria!

La psicologa sta presentando ai suoi amici Aslan, che presto sarà suo marito. Inoltre, tutti insieme celebrano la proposta di matrimonio che Devin gli ha fatto. La serata procede per il meglio, si scherza e si ride, quando accade qualcosa che ribalta la situazione in un batter d'occhio. Aslan vede il consorte di sua sorella in compagnia di un'altra donna e perde le staffe. Nonostante la scenata, la futura sposa resta al fianco del fidanzato...

Hulya continua a tramare, nelle Anticipazioni di The Family del 16 luglio 2024

Hulya non riesce proprio ad accettare il pensiero che Aslan abbia scelto di prendere in moglie una persona come Devin che, a parer suo, non è alla sua altezza, né all'altezza della loro prestigiosa famiglia. La donna è determinata come non mia a mettere loro i bastoni tra le ruote: deve fare in modo che si lascino prima che sia troppo tardi, ossia prima che le nozze vengano celebrate. Allora, Hulya prende una drastica decisione, fa redigere un contratto che la nuora dovrà firmare nel caso in cui il matrimonio dovesse avere luogo...

