Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 febbraio 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 febbraio 2025 - Taylor sarà molto in ansia per Steffy ma i consigli che darà a sua figlia, non piaceranno per nulla a Ridge. La dottoressa si farà raccontare tutto quello che è successo e riferirà alla sua bambina di non essere del tutto d’accordo con le sue azioni. La Hayes spingerà Steffy a tornare da suo marito e a cercare di ritrovare la pace insieme a lui. Ridge ascolterà le parole della sua ex moglie ma non concorderà con lei. Secondo lo stilista, la ragazza ha fatto molto bene a lasciare la sua casa e a recarsi da suo nonno, dove ha trovato protezione e comprensione. E là dovrà rimanere per tenersi al sicuro dal pericolo di Sheila e da quello costituito da suo marito, che pare abbia perso il controllo. Intanto Finn si sfogherà con RJ, che chiamerà per avere dei consigli, e rifletterà a voce alta sugli errori che ha commesso e che gli stanno facendo perdere la sua famiglia... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 febbraio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 3 febbraio 2025 - Kemal si rende conto di non avere alternativa: benché il solo pensiero di doversi allontanare dai suoi cari lo faccia soffrire, deve lasciare il Paese affinché possa mettere in salvo la sua famiglia. Dunque, l'ingegnere sembra voler dare ascolto al consiglio di Hakan. Intanto, il medico della struttura ospedaliera in cui è rinchiusa Asu organizza una breve fuga di quest'ultima per andare a trascorrere qualche ora insieme in intimità. Una volta a destinazione, Asu colpisce il dottore con un disco da body bulding e si dirige in tutta fretta da Emir. Quest'ultimo ha una ferita infetta, ma fa sapere alla sorella di essere determinato a mettere in atto il suo piano di vendetta, che verrà realizzato da Baran... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 3 febbraio 2025 - Savas aggiorna Baris: l'ultima azienda per cui Tarik dichiara di aver lavorato sembra non esistere. Intanto, il finto fratello di Nesrin sta continuando a dare a Nermin dei consigli in merito al ristorante, ma, nel mentre, non smette di flirtare con lei. Baris e Zeynep, invece, stanno parlando del loro imminente matrimonio, che lei vorrebbe anticipare. Nel frattempo, c'è qualcuno che li ascolta di nascosto: Nesrin. In seguito, quest'ultima racconterà a Zeynep che anche lei era sul punto di sposarsi, ma poi ci ha ripensato. Per finire, Ali Riza dice a Sultan che è tempo di rendere pubblico il loro amore... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 3 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 febbraio 2025 - per Pia saranno guai; si metterà di nuovo male per lei e non solo perché Petra ha preso il suo posto. La cameriera scoprirà con orrore che Gregorio è uscito di prigione ed è tornato a cercarla. La donna avrà molta paura che possa succedere qualcosa a lei e a Diego, anche lui nel mirino del terribile ex maggiordomo. Don Romulo e Don Alonso faranno di tutto per tenere il criminale lontano dalla tenuta ma Pia comincerà a pensare di dover fare una scelta drastica per salvarsi. Che cosa avrà in mente? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

