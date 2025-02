Endless Love Anticipazioni 3 febbraio 2025: Asu fugge e raggiunge Emir. I due pronti a vendicarsi di Kemal e Nihan!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 3 febbraio 2025 su Canale 5: Asu ed Emir sono pronti a mettere in atto il loro diabolico piano di vendetta contro Kemal e Nihan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 febbraio 2025, alle 14:10, Kemal si rende conto di non avere alternativa: benché il solo pensiero di doversi allontanare dai suoi cari lo faccia soffrire, deve lasciare il Paese affinché possa mettere in salvo la sua famiglia. Dunque, l'ingegnere sembra voler dare ascolto al consiglio di Hakan. Intanto, il medico della struttura ospedaliera in cui è rinchiusa Asu organizza una breve fuga di quest'ultima per andare a trascorrere qualche ora insieme in intimità. Una volta a destinazione, Asu colpisce il dottore con un disco da body bulding e si dirige in tutta fretta da Emir. Quest'ultimo ha una ferita infetta, ma fa sapere alla sorella di essere determinato a mettere in atto il suo piano di vendetta, che verrà realizzato da Baran...

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa la sua scelta...

Hakan non ha alcun dubbio: Kemal, Nihan e la piccola Deniz non saranno mai al sicuro fino a quando Emir non sarà dietro le sbarre. Per questo motivo, il poliziotto ha consigliato ai coniugi di espatriare quanto prima insieme alla bambina, mentre tutti i loro cari sarebbero stati trasferirti in abitazioni i cui indirizzi sarebbero rimasti segreti. Il Soydere non vorrebbe dover lasciare il suo Paese e men che meno la sua amata famiglia, ma sta prendendo seriamente in considerazione di cogliere il suggerimento di Hakan, conscio di non avere molte alternative...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan pronti ad espatriare...

Kemal, seppur tristemente, capisce che Hakan ha ragione: lui, Nihan e Deniz devono lasciare la Turchia quanto prima ed andare a nascondersi in un posto sicuro, dove dovranno restare fino a quando Emir non verrà arrestato. Benché lo faccia star male il solo pensiero di dover dire addio ai suoi parenti ed amici, il Soydere sa anche che questo è il solo modo che ha per mettere in salvo la moglie e la figlioletta. Dunque, lui, la Sezin e Deniz si preparano a fare i bagagli per partire.

Asu scappa e raggiunge Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 3 febbraio 2025

Asu ha sedotto un giovane medico della struttura psichiatrica in cui è ricoverata per mettere in atto il suo diabolico piano. Infatti, il dottore organizza una breve fuga per la paziente, in modo tale da poter trascorrere qualche ora in intimità con lei. Una volta arrivati a casa, però, Asu colpisce il medico con un disco da body bulding e fugge via in tutta fretta. La mora raggiunge Emir, il quale si è nascosto in un edificio abbandonato ed è in pessime condizioni: ha una ferita infetta. Nonostante ciò, Emir fa sapere ad Asu che è tempo di mettere in atto la loro vendetta, e che sarà Baran ad aiutarli...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.