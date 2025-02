Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 febbraio 2025: Taylor spinge Steffy a perdonare Finn ma Ridge si oppone!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 3 febbraio 2025 su Canale5, Taylor non sarà d'accordo con la decisione di Steffy e le consiglierà di tornare da Finn. Ridge però non sarà d'accordo e metterà sua figlia in guardia. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Taylor sarà molto in ansia per Steffy ma i consigli che darà a sua figlia, non piaceranno per nulla a Ridge. Lo vedremo nella puntata di Beautiful in onda il 3 febbraio 2024, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la dottoressa si farà raccontare tutto quello che è successo e riferirà alla sua bambina di non essere del tutto d’accordo con le sue azioni. La Hayes spingerà Steffy a tornare da suo marito e a cercare di ritrovare la pace insieme a lui. Ridge ascolterà le parole della sua ex moglie ma non concorderà con lei. Secondo lo stilista, la ragazza ha fatto molto bene a lasciare la sua casa e a recarsi da suo nonno, dove ha trovato protezione e comprensione. E là dovrà rimanere per tenersi al sicuro dal pericolo di Sheila e da quello costituito da suo marito, che pare abbia perso il controllo. Intanto Finn si sfogherà con RJ, che chiamerà per avere dei consigli, e rifletterà a voce alta sugli errori che ha commesso e che gli stanno facendo perdere la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni 3 febbraio 2025: Taylor pronta ad aiutare Steffy ma…

Liam ha sconvolto Steffy rivelandole i suoi sentimenti e la Forrester è sempre più confusa. Non sa proprio che fare né con lo Spencer e le sue inaspettate confessioni né con suo marito, che sta cercando di riconquistare la sua fiducia. La ragazza non riesce a fidarsi di lui e la paura di rivedere Sheila la paralizza così tanto, da impedirle anche solo di pensare a riconciliarsi con Finn. La giovane racconterà tutto a sua madre. Taylor ha rinunciato a stare a partecipare a una conferenza fuori città per stare con sua figlia e darle il supporto di cui ha bisogno in questo momento. Ma i suoi consigli non piaceranno né alla Forrester né a suo padre.

Beautiful Anticipazioni: I consigli di Taylor fanno infuriare Ridge

Ridge ha affrontato prima Finn e poi Liam e sarà pronto a farlo con chiunque si metta in mezzo, anche se questi dovesse essere Taylor. Lo stilista andrà su tutte le furie con la sua ex quando la sentirà dare i suoi consigli – per lui inaccettabili – alla loro figlia. Sentito tutto il racconto di Steffy, la dottoressa spingerà la ragazza a tornare a casa e a chiarirsi con suo marito. Per lei, la giovane ha sbagliato ad abbandonare il consorte e deve rimediare al più presto. Questo consiglio farà gelare il sangue al suo ex compagno, che salterà sulla sedia esprimendo il suo completo dissenso. Dirà a Steffy di non cedere a questi consigli e di pensare invece solo a tenersi al sicuro e protetta come sta facendo ora. Finnegan deve, per il momento, starle alla larga e potrà avvicinarsi solo se ammetterà di aver fatto degli errori con la sua famiglia.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Finn si pente!

Finn potrebbe essere molto vicino a riconquistare Steffy. Il ragazzo chiamerà RJ per avere dei consigli da parte sua e spererà che parlare con suo cognato gli faccia bene. Dopo il duro confronto prima con Liam – che gli ha confessato di amare ancora la Forrester – e poi con Ridge, il giovane è molto nervoso. Il dottore ammetterà di sentirsi in colpa per quello che è successo e si pentirà di aver abbracciato la Carter in tribunale. Spererà che non tutto sia perduto con la sua amata moglie e si rimboccherà le maniche per riaverla al suo fianco.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 all'8 febbraio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.