La Promessa Anticipazioni dal 3 al 9 febbraio 2025: Pia paralizzata dalla paura. Gregorio è tornato!

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 3 al 9 febbraio 2025.

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 3 al 9 febbraio 2025. La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4. Ecco cosa accadrà puntata dopo puntata.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 3 al 9 febbraio 2025

Puntata di Lunedì 3 febbraio 2025

Per Pia comincia di nuovo un incubo. Gregorio ha lasciato il carcere ed è tornato a Lujàn con l’obiettivo di riprendersi sia sua moglie che Diego. Don Romulo riesce a evitare, per il momento, il peggio. Allontana l’uomo ma l’ex governante è costretta a fare una scelta drastica e drammatica per sfuggirgli e per impedirgli di riavvicinarsi al suo bambino. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 3 febbraio 2025.

Puntata di Martedì 4 febbraio 2025

Cruz è tormentata dal non ricevere informazioni su suo figlio Manuel. La sua amica Maria Antonia e Don Alonso cercano di aiutarla e di lenire le sue sofferenze e preoccupazioni. Anche Jana è in ansia e purtroppo le notizie che riceve sul suo innamorato e su suo fratello sono vecchie e molto deludenti. Santos intanto si vanta con Lope di aver conquistato Vera ma qualcuno osserva questa scena. Don Romulo, inaspettatamente, svela a Catalina che Cruz e Don Lorenzo vogliono mandarla in manicomio. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 4 febbraio 2025.

Puntata di Mercoledì 5 febbraio 2025

La relazione tra Cruz e Don Alonso è sempre più in bilico ed entrambi trovano conforto in Maria Antonia. La nuova arrivata è impegnata a controllare Petra, per lei fin troppo maligna. Catalina, dopo aver scoperto del piano di Cruz e Don Lorenzo, promette a Don Romulo di non muoversi dall’hangar fino a quando non avrà scuse formali e pubbliche da parte della matrigna. Il maggiordomo promette di aiutarla sempre e comunque e chiede a Tadeo di aiutarlo a convincere la marchesina a cambiare idea. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 5 febbraio 2025

Puntata di Giovedì 6 febbraio 2025

Margarita è felice del regalo che le ha fatto Ayala, ovvero una perla di grande valore. La marchesa non può sapere che si tratta della stessa che il conte voleva dare in dono a Petra. Quando la governante gliela vedrà indosso andrà su tutte le furie e mediterà vendetta. Intanto Beni decide di portare il piccolo Diego a Badajoz per evitare che Gregorio si avvicini a lui. Jana, per aiutare la sua amica, si trasferisce nella camera della cameriera. Nel mentre, Pia è sempre più tesa e come se non bastasse riceve costanti umiliazioni da Cruz, che la costringe a fare i lavori più terribili della sua casa. Don Romulo rimprovera Santos per aver parlato in quel modo di Vera con Lope ma il ragazzo sfida il maggiordomo e continua a fare di testa sua. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 6 febbraio 2025

Puntata di Venerdì 7 febbraio 2025

Tra Lope e Santos c’è un duro scontro fisico ma Vera riesce a placare i due prima che sia troppo tardi. Più tardi Tadeo si reca da Catalina per chiederle una mano per aiutare Adriano, il figlio del suo mezzadro, che gestisce i suoi terreni purtroppo con scarsi risultati. La marchesina non riesce però a fidarsi e crede che si tratti di un inganno. Don Gregorio vorrebbe riavvicinarsi alla tenuta ma Don Alonso glielo impedisce per proteggere Pia. La cameriera, nonostante questo provvedimento, non riesce a calmarsi e teme di ritrovarsi di nuovo a che fare con il marito violento. Intanto Don Lorenzo continua a pensare al commercio delle marmellate e crede che sia arrivato il momento di produrre in grandi quantità e prendere contatti con l’esercito. Questo a scapito della qualità su cui sia Catalina che Lope hanno sempre puntato. Don Alonso mostra una strana dolcezza verso Maria Antonia. In lei trova un conforto inaspettato mentre continua a essere diffidente nei confronti della moglie, che crede pronta a mettere a segno altri piani per fare del male a sua figlia. Il marchese ha capito che Cruz vuole fare internare Catalina. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 7 febbraio 2025

Puntata di Sabato 8 febbraio 2025

Martina e Ayala hanno un terribile diverbio e la ragazza, furiosa, minaccia sua madre di rompere ogni rapporto con lei qualora Margarita decida di sposarlo. Cruz tenta di distrarsi dai problemi famigliari e decide di prendere pare a una festa organizzata dai marchesi de Soto Blanco. Per l’occasione chiama il sarto di Maria Antonia e gli chiede di creare dei nuovi abiti. Il suo intento è quello di presentarsi al meglio in società. Teresa invia alla tenuta una lettera per annunciare la sua partenza per gli Stati Uniti con la sua nuova signora. Salvador si sente in colpa perché quel ruolo avrebbe potuto averlo Maria. In lui si fa largo un grande senso di responsabilità. Don Ricardo, vedendo Pia soffrire, le solleva il morale e la supporta in questo momento di grande vulnerabilità. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'8 febbraio 2025

Puntata di Domenica 9 febbraio 2025

Il tentativo di internare Catalina è fallito e Cruz si interroga su cosa succederà ora. Quali saranno le intenzioni di Don Alonso per sua figlia? La marchesa spererà che suo marito non voglia riportare la ragazza a palazzo. Pia rimane senza parole quando scopre un flacone di cicuta nella camera che condivide con Jana. La cameriera capisce che Gregorio è stato là. La donna capisce di dover trovare presto una soluzione per salvarsi. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 9 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.