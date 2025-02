La Promessa Anticipazioni 3 febbraio 2025: Pia trema, Gregorio è tornato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 3 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Pia scopre che Don Gregorio è uscito di prigione e vuole tornare alla carica con lei. La cameriera avrà molta paura.

Per Pia saranno guai; si metterà di nuovo male per lei e non solo perché Petra ha preso il suo posto. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 3 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la cameriera scoprirà con orrore che Gregorio è uscito di prigione ed è tornato a cercarla. La donna avrà molta paura che possa succedere qualcosa a lei e a Diego, anche lui nel mirino del terribile ex maggiordomo. Don Romulo e Don Alonso faranno di tutto per tenere il criminale lontano dalla tenuta ma Pia comincerà a pensare di dover fare una scelta drastica per salvarsi. Che cosa avrà in mente?

La Promessa Anticipazioni: Petra tormenta Pia

Il salto temporale de La Promessa ci sta mostrando come le cose sono cambiate mesi dopo la partenza di Manuel e Curro per la guerra. Cruz è diventata sempre più perfida ma soprattutto tra lei e Catalina si sono inaspriti i rapporti, tanto che la marchesina ha deciso di trasferirsi nell’hangar, per non vivere sotto lo stesso tetto della matrigna. I cambiamenti sono avvenuti anche tra i domestici. Petra ha ricattato Cruz e ha alla fine ottenuto quello che voleva da sempre, ovvero essere la governante della tenuta. Pia è stata retrocessa a semplice cameriera e per lei è cominciato un vero e proprio incubo. La madre di Feliciano si sta rifacendo di tutte le volte che non ha potuto zittire la sua rivale e si sta divertendo a farlo. Pia è più che mai tormentata da questa novità ma ancora più lo sarà quando scoprirà che Don Gregorio è tornato in libertà.

La Promessa Anticipazioni 3 febbraio 2025: Pia terrorizzata dal ritorno di Gregorio

Gregorio è uscito di prigione e desidera riprendersi il posto che gli spetta accanto a sua moglie. L’ex maggiordomo non ha alcuna intenzione di lasciare in pace la cameriera e tornerà a tormentarla presentandosi alle porte della tenuta dei Lujàn. Pia sarà terrorizzata da questa novità e comincerà a tremare dalla paura che l’uomo possa di nuovo metterla in pericolo e possa soprattutto avvicinarsi al suo piccolo Diego, affidato a Beni e lontano dalla tenuta per tenerlo al sicuro da Cruz. Per fortuna potrà contare sull’aiuto di Don Romulo e Don Alonso.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Don Alonso e Don Romulo al salvataggio di Pia

Pia potrà contare sull’aiuto di tutti – Petra esclusa – per difendersi da Don Gregorio. Prima di tutto Don Romulo e Don Alonso faranno di tutto per impedire all’ex maggiordomo di avvicinarsi alla tenuta e lo terranno a bada. Jana e i domestici si impegneranno affinché la loro amica non corra alcun rischio. Petra invece vorrà mettere in difficoltà la sua rivale e non escluderà nemmeno di mettersi direttamente in contatto con Gregorio. Ma lo farà davvero? Quel che è certo è che Pia comincerà a pensare a una soluzione, definitiva, per liberarsi di questo incubo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.