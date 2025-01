Beautiful Anticipazioni Puntate dal 3 all'8 febbraio 2025: Steffy respinge Liam mentre Ridge chiede a Brooke di risposarlo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dei Nuovi Episodi di Beautiful in onda dal 3 all'8 febbraio 2025 su Canale 5.

Beautiful continuerà a tenerci con gli occhi attaccati allo schermo della TV con le sue nuove ed emozionanti puntate. Scopriamo insieme che cosa succederà negli episodi in onda dal 3 all'8 febbraio 2025, ossia dal lunedì al sabato, come sempre su Canale 5.

Beautiful dal 3 all'8 febbraio 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 3 all'8 febbraio 2025 su Canale5.

Puntata in onda Lunedì 3 febbraio 2025

Taylor chiede a Steffy di raccontarle, nei dettagli, cosa è accaduto sulla spiaggia a Kelly. La dottoressa, benché spaventata dall’atteggiamento che suo genero ha nei confronti di Sheila, pensa che la figlia non abbia fatto bene a lasciare il marito da solo e la spinge a tornare da lui. Ridge stavolta non è però d’accordo con la sua ex e si oppone, con forza, a questo consiglio. Per lo stilista, sua figlia deve dare priorità assoluta alla sua vita e alla sicurezza sua e dei suoi figli. Per questo, prima di riunirsi a Finn, suo marito dovrà darle prova di aver messo da parte il suo legame con la madre naturale. Intanto il dottore riceverà la visita di RJ, che ha lui stesso ha chiamato per avere consigli su come comportarsi con la Forrester. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 3 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 4 febbraio 2025

Finn confessa a RJ di aver capito di aver sbagliato ad abbracciare Sheila in tribunale ma gli dirà anche di essere certo di poter proteggere la sua famiglia. Il ragazzo confiderà al cognato di essere certo che Liam voglia approfittare della situazione per riconquistare la sua ex. Effettivamente il dottore ha ragione. Lo Spencer, spinto persino da Wyatt, pensa di avere una chance per tornare nelle grazie dell’ex moglie e ora che ha capito e ammesso di amarla ancora, non vuole tirarsi indietro. Steffy, tornata a casa di Eric, si confida al telefono con Thomas, che le consiglia di rimanere forte e concentrata. La ragazza gli dice di sentirsi letteralmente a pezzi nonostante a casa del nonno si sente protetta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 4 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 5 febbraio 2025

Finn ripensa ai bei momenti passati con Steffy e, con la scusa di portarle un giochino di Hayes, si presenta da lei e la prega di tornare a casa. La Forrester gli rivela di sentire anche lei la sua mancanza e gli confessa che se non avesse così tanta paura di Sheila farebbe i bagagli e lo seguirebbe. La giovane gli dice anche di non essere certa che lui sia in grado di tenere la Carter lontana dalle loro vite. Intanto alla Forrester, Ridge ringrazia Brooke per avergli ispirato molta creatività da quando sono tornati insieme. Lo stilista è certo che lei sia la sua musa e la donna della sua vita. Per questo le chiede di risposarlo. Lei accetta e si dice d’accordo con lui su tutto. Sono destinati a stare insieme e nonostante gli errori che hanno commesso, stare accanto è il loro destino. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 5 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 6 febbraio 2025

Ridge comunica a Brooke di avere una sorpresa per lei. Lo stilista le dice che ha creato diversi abiti da sposa pensando al loro amore e spera che lei trovi quello giusto tra questi. La Logan lo stupisce dicendogli di voler scegliere da sola il suo abito senza suggerimenti da parte del suo compagno. Desidera infatti un abito che rispecchi la nuova vita che è cominciata per entrambi da quando si sono riuniti. Intanto Liam, complici i pensieri che ha avuto su Steffy e sul loro passato insieme, decide di andare a trovare la Forrester. Una volta da lei le conferma il suo amore e le riferisce che sarà per sempre innamorato di lei. Poi tenta di baciarla ma stavolta la giovane lo respinge e gli chiede di andarsene. Arriva il giorno del compleanno di Beth e Donna ha organizzato una festa in onore della nipotina, a casa di Eric. Il party è a tema sirene e sia lei che Kelly ne sono entusiaste. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 6 febbraio 2025

Puntata in onda Venerdì 7 febbraio 2025

Brooke ricorda a Hope tutto ciò che sta perdendo stando accanto a Thomas, ovvero una famiglia serena e piena d’amore come quella che ha costruito con Liam. La Logan invita la figlia a tornare sui suoi passi mentre, alla Forrester, Eric, RJ e Ridge parlano con Liam e lo spingono a perdonare sua moglie e a mettere un punto alla crisi che si è creata con loro. Lo Spencer ribadisce di non poterlo fare vista la delusione che la compagna gli ha inferto avvicinandosi a Thomas. Più tardi, dopo il tentativo fallito di Brooke, passa all’attacco RJ. Il ragazzo prega sia sua sorella che lo Spencer di ripensare al loro amore, che ancora li unisce, e di chiarirsi una volta per tutte. I due giovani rimangono spiazzati da queste dichiarazioni e sono in imbarazzo. Non possono però fare a meno di essere felici di vedere Beth serena mentre gioca con Kelly, ovviamente totalmente ignara che le cose nella sua vita siano cambiate completamente. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 7 febbraio 2025

Puntata in onda Sabato 8 febbraio 2025

Alla Forrester sono rimasti solo Ridge ed Eric e quest’ultimo confessa al figlio di voler realizzare una collezione d’alta moda che porti il suo nome. Il Forrester senior confida al suo rampollo di sentire di poter dare ancora qualcosa all’azienda e di non aver esaurito, totalmente, la sua creatività. Ridge però stronca i desideri del padre, dicendogli che non lo lascerà disegnare. Intanto Steffy si rintana in ufficio per evitare di partecipare alla festa di compleanno di Beth e creare fastidi a Hope dopo quanto successo con Liam.

Ridge spinge sua figlia a confidarsi con lui e la rassicura sul fatto che trasferirsi a casa del nonno sia stata la cosa più giusta da fare; poi le chiede di parlare della confessione dello Spencer e le domanda se anche lei provi lo stesso per lui. La Forrester conferma di amare suo marito e di volere solo che la famiglia che ha costruito con lui si riunisca. La cosa però sembra difficile, visto il legame che Finn ha con Sheila. La giovane non comprende come il suo consorte possa essere ancora disposto a tenere vicina la Carter, nonostante quello che ha fatto.

Liam e Hope si ritrovano da soli allo chalet dopo aver portato i regali a casa. Lo Spencer ne approfitta per parlare con l’ex del loro divorzio ancora in sospeso e le domanda di spiegargli come abbia fatto a baciare Thomas a Roma, nonostante il ragazzo abbia fatto loro del male. I due giovani ripercorrono con dolore tutti i loro ricordi e il ragazzo la prega di stare attenta e di proteggere la famiglia. Intanto Katie, Brooke, Donna e RJ si domandano se tra la piccola Logan e il figlio di Bill possa essersi speranza. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'8 febbraio 2025

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.