Endless Love Anticipazioni ultime Puntate dal 3 al 4 febbraio 2025: il gran Finale della soap

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 3 al 4 febbraio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi finali della soap turca.

Puntata in onda Lunedì 3 febbraio 2025

Sebbene a malincuore, Kemal decide di lasciare la sua famiglia per salvarsi mentre il medico del manicomio organizza una breve fuga dall’ospedale per Asu, portandola a casa sua con l’intenzione di trascorrere qualche ora di intimità insieme. Una volta a casa, tuttavia, Asu colpisce il medico con un attrezzo da palestra e fugge da Emir. Il fratello è in condizione disperate perché la ferita si è infettata ma non ha rinunciato alla vendetta, che vuole portare a termine tramite Baran. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 3 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 4 febbraio 2025

Hakan e Adem scortano Kemal, Deniz e Nihan all’aeroporto insieme ad alcuni agenti ma, proprio quando sembra che ormai siano fuori pericolo, la Sezin viene avvelenata e rapita da due inservienti mentre è in bagno. Kemal sospetta che tra gli uomini di Hakan si nasconda una talpa che avverte il nemico dei loro spostamenti. Nel frattempo, Emir e Asu si sono rifugiati in un palazzo abbandonato da dover lui continua a muovere le fila dei suoi sordidi piani nonostante la ferita gli faccia malissimo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 4 febbraio 2025.

Puntata Finale Serale in onda Martedì 4 febbraio 2025

Nihan viene condotta da Baran nel nascondiglio di Emir dove viene stordita e legata in catene, così da poter essere sorvegliata da Asu. Grazie alle sue indagini, Kemal scopre che la talpa è Adem ma è troppo tardi: l’agente ha rapito Zeynep per poi rapire anche Ayhan e Zehir. Sapendo che sono finalmente tutti nelle sue mani, Emir decide di andare in ospedale per evitare la setticemia anche se sa che qui verrà immediatamente arrestato. Nel frattempo, Zeynep vuole uccidere Emir ma il suo piano viene sventato da Hakan e Kemal che le impediscono di compiere questo gesto, trovando il luogo in cui è sequestrato Zehir. Quando Emir gli promette di liberare Ayhan e condurlo da Nihan, Kemal aiuta inaspettatamente Emir a fuggire e lo segue fino ad una fabbrica abbandonata dove dovrebbe trovarsi la Sezin. Kemal ha pochi minuti per salvarla mentre Emir viene improvvisamente abbandonato da Baran e assisteremo ad un finale esplosivo per questo triangolo amoroso. La soap turca ci conclude con un flash forward del futuro della piccola Deniz. Scopri le Anticipazioni Complete della puntataserale di Endless Love del 4 febbraio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.