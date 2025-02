My Home My Destiny 2 Anticipazioni 3 febbraio 2025: Savas scopre qualcosa su Tarik. Baris sempre più sospettoso...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 3 febbario 2025 su Canale 5 rivelano che Savas sta indagando sul conto di Tarik, e sembra aver scoperto qualcosa d'interessante; così, informa Baris...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono piene di emozioni. Nell'episodio in onda il 3 febbraio 2025, Savas aggiorna Baris: l'ultima azienda per cui Tarik dichiara di aver lavorato sembra non esistere. Intanto, il finto fratello di Nesrin sta continuando a dare a Nermin dei consigli in merito al ristorante, ma, nel mentre, non smette di flirtare con lei. Baris e Zeynep, invece, stanno parlando del loro imminente matrimonio, che lei vorrebbe anticipare. Nel frattempo, c'è qualcuno che li ascolta di nascosto: Nesrin. In seguito, quest'ultima racconterà a Zeynep che anche lei era sul punto di sposarsi, ma poi ci ha ripensato. Per finire, Ali Riza dice a Sultan che è tempo di rendere pubblico il loro amore...

My Home My Destiny Anticipazioni: Savas ha indagato su Tarik e...

Baris ha affidato un compito molto importante a Savas. Fortemente sospettoso, il primo ha chiesto al fratello d'indagare sul conto di Tarik: è certo che quest'ultimo nasconda qualcosa, e vuole scoprire cosa il prima possibile. Ora, Savas sta aggiornando Baris su ciò che è emerso sul conto di Tarik: a quanto pare, l'ultima azienda per cui lui dice di aver lavorato non esiste. Il rosso lo ringrazia e lo invita a continuare a scavare sempre più a fondo nella sua vita, in modo tale da ritrovare tutti gli scheletri nel suo armadio. Savas promette che farà del suo meglio per accontentarlo...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin sempre più attratta da Tarik...

Mentre Baris e Savas stanno indagando sul suo conto, Tarik, all'oscuro di ciò, sta provando a dare qualche altro consiglio a Nermin. Dopo che lei gli ha chiesto di presenziare alla cena di degustazione del ristorante - che è prossimo all'apertura -, lui le sta dando dei suggerimenti in veste di esperto, e di "amico". Tuttavia, il vero intento di Tarik è quello di sedurre Nermin, e quest'ultima subisce sempre di più il suo fascino. Infatti, mentre l'uomo, guardandola dritta negli occhi, le stringe la mano, Nermin sembra stia per svenire dall'emozione!

Nesrin origlia una conversazione tra Zeynpe e Baris, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 3 febbraio 2025

Zeynep e Baris stanno parlando delle loro imminenti nozze. La giovane coglie l'amato di sorpresa, dicendogli di essere desiderosa di anticipare il giorno del matrimonio. Baris è al settimo cielo, visto che non vede l'ora di diventare il marito. Intanto, però, c'è qualcuno che sta origliando di nascosto la loro conversazione, e non gioisce della loro gioia: Nesrin. In un secondo momento, quest'ultima approfitta della solitudine di Zeynep per rivelarle che in passato era sul punto di sposarsi, ma che poi si è tirata indietro. Al contempo, Ali Riza sta dicendo a Sultan che è tempo di rendere pubblica la loro relazione amorosa, e che quindi anzitutto dovrebbero parlarne rispettivamente con Baris e Savas, e con Emine. Ma lei sarà davvero pronta ad essere sincera con sua figlia?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.