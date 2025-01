My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 febbraio 2025: Zeynep spezza il cuore a Baris!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 3 al 7 febbraio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 3 al 7 febbraio 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

My Home My Destiny Anticipazioni puntata dopo puntata dal 3 al 7 febbraio 2025

Puntata in onda lunedì 3 febbraio 2025

Savas aggiorna Baris sulle sue ultime scoperte. Il primo è venuto a sapere che l'ultima azienda per cui Tarik dichiara di aver lavorato sembra non esistere. Il rosso è sempre più sospettoso, ed attende con ansia ulteriori novità. Intanto, il finto fratello di Nesrin sta continuando a dare a Nermin dei consigli in merito al ristorante che la donna sta per aprire. Nel mentre Tarik non smette di flirtare con Nermin, che evidentemente subisce il suo fascino. Baris e Zeynep, invece, stanno parlando del loro imminente matrimonio, che lei vorrebbe anticipare, mentre c'è qualcuno che li ascolta di nascosto con fastidio: Nesrin. Quest'ultima racconterà a Zeynep che anche lei era sul punto di sposarsi, ma poi ci ha ripensato. Nel frattempo, Ali Riza dice a Sultan che è tempo di rendere pubblico il loro amore, quindi anzitutto dovranno parlare rispettivamente con Baris e Savas, e con Emine. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 3 febbraio 2025.

Puntata in onda martedì 4 febbraio 2025

Baris sente Zeynep confidare a Nesrin che ha deciso di sposarlo perché gli ha fatto una promessa, e perché lui le è sempre rimasto accanto nei momenti bui: d'altra parte, non si è ancora riuscita a liberare di tutti i fantasmi del suo passato. Baris si allontana preda dello sconforto. Nel mentre, la mora chiede alla sua nuova amica di darle una mano con i preparativi del matrimonio. Dopodiché, Sakine si reca alla Lotus Group. Il guardiano all'ingresso la umilia, e la donna preferisce quindi allontanarsi e chiamare Zeynep, che la raggiunge in fretta e, orgogliosamente, la porta a fare un giro per mostrarle l'azienda. Nesrin, sconvolta, se ne va di corsa per incontrarla e si rifugia tra le braccia di Tarik, con il quale si sfoga e torna a ribadire i suoi piani di vendetta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 4 febbraio 2025.

Puntata in onda mercoledì 5 febbraio 2025

Zeynep annuncia alle sue madri che le nozze con Baris sono imminenti. Nermin è contenta, Sakine crede che non sia il momento giusto: anzitutto, c'è stato da poco il funerale di Mehdi. Poi, le racconta un sogno che ha fatto, facendo sì che l'umore della mora cambi repentinamente. Dopodiché, scoperto che l'amato se ne è andato senza avvisarla, lo chiama. Baris sta passeggiando da solo, sconsolato: sta ripensando alle parole usate da Zeynep per parlare con Nesrin del loro imminente matrimonio. Pertanto, quando vede che la mora lo sta cercando, preferisce non risponderle. In seguito, Tarik torna a flirtare con Nermin, la quale, chiaramente turbata dai sentimenti che ha iniziato a provare per lui, lo respinge e se ne va frettolosamente. Intanto, Ali Riza dichiara a Sultan che il loro è vero amore: si vorranno bene per sempre. Lei, però, esprime le sue preoccupazioni in merito ad Emine. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 5 febbraio 2025.

Puntata in onda giovedì 6 febbraio 2025

Zeynep mostra a Nesrin le case che sta selezionando per andare a vederle: vorrebbe trovarne una tutta per sé e Baris. La mora sottolinea di voler accelerare le cose perché è tempo per lei e per l'amato di essere felici. Intanto, Baris sta facendo un viaggio nei ricordi. Rivede se stesso bambino, mentre la madre lo rimprovera e si rifiuta di aiutarlo ad alzarsi da terra: era troppo occupata ad accudire Savas. D'altra parte, anche suo padre continuava a respingerlo, perché la priorità era sempre e solo Savas. Al contempo, Zeynep sta confidando a Nesrin che Sakine non sa ancora che dopo il matrimonio andrà a convivere; e quest'ultima ha paura di perderla, come ha perduto i suoi due figli. La protagonista le racconta dei suoi fratelli, e si sofferma sulla sorella, Gulbin, andata via di casa a 15 anni. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 6 febbraio 2025.

Puntata in onda venerdì 7 febbraio 2025

Zeynep continua a provare a contattare Baris, che però non le risponde al telefono. Quest'ultimo viene raggiunto da Nuh, il quale si sfoga con lui, parlandogli di Cemile. Intanto, Sultan tenta di parlare con Emine della sua relazione amorosa con Ali Riza, quando Sakine le interrompe. Nesrin, invece, ha un crollo in bagno. Allarmata, la protagonista chiama Nuh e gli chiede di passarle Baris. Il primo capisce che l'avvocato ha qualche problema con Zeynep, allora gli chiede di aprirsi con lui. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 7 febbraio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.