Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 gennaio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 gennaio 2025 - Steffy sarà travolta da un’altra inaspettata verità. La Forrester avrà un altro faccia a faccia con Liam e stavolta lo Spencer le rivelerà tutto. Le confiderà di amarla e di non aver mai smesso di farlo. Per la ragazza sarà un vero shock e purtroppo, forse per la prima volta, dovrà dare ragione a Hope, che l’aveva messa in guardia che questo sarebbe potuto succedere. Intanto Ridge, stanco di stare solo a consolare sua figlia, deciderà di affrontare suo genero e di chiedergli spiegazioni sul suo comportamento. Il Forrester sarà particolarmente pungente! Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 28 gennaio 2025 - Emir vuole torturare psicologicamente Kemal: gli sta facendo delle telefonate sempre più inquietanti. Grazie ad esse, però, la polizia spera di riuscire a rintracciare il luogo in cui Zeynep e la piccola Deniz vengono tenute prigioniere. Nell'ultima videochiamata, l'ingegnere vede la sorella legata ed una candela che lentamente si sta consumando; Zeynep dichiara che il suo folle marito ha cosparso la stanza di benzina. Il Soydere sa che se non arriverà in tempo, Zeynep morirà tra le fiamme. Nel mentre, Nihan si rende conto che c'è una telecamera... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 28 gennaio 2025 - durante la cena a casa di Baris, Emine e Savas si chiariscono. Poco dopo li raggiunge Nesrin, e la figlia di Sultan è infastidita dalla sua presenza. Zeynep è in difficoltà. Intanto, alla degustazione al ristorante si presenta anche Tarik. Nermin tesse le lodi dell'uomo, che dà qualche consiglio per migliorare il servizio offerto dal locale; Ali Riza, invece, proprio non lo sopporta... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 28 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 gennaio 2025 - Maria ha fatto la sua scelta ma ora dovrà trovare il coraggio di raccontarla a tutti i suoi amici. La Fernandez confesserà a tutti i domestici – Salvador incluso – di aver deciso di accettare la proposta di lavoro dei Duchi di Abrontes. Questo significherà che lascerà la tenuta e si allontanerà da Salvador. Intanto Virtudes scoprirà dell’arrivo di Norberta e cercherà di capire se la cognata abbia già avuto modo di parlare con sua madre e di confessarle tutta la verità che lei, da tempo, sta nascondendo. A Santos verrà dato il compito di portare a termine un lavoro precedentemente affidato a Salvador. Il ragazzo si troverà di nuovo a discutere con suo padre, che non è per nulla contento della sua presenza e del suo lavoro... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

