My Home My Destiny 2 Anticipazioni 28 gennaio 2025: Tarik invita Nermin a cena fuori, ma...

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 28 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Tarik chiede a Nermin un appuntamento...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono ricchi di emozioni. Nell'episodio in onda il 28 gennaio 2025, durante la cena a casa di Baris, Emine e Savas si chiariscono. Poco dopo li raggiunge Nesrin, e la figlia di Sultan è infastidita dalla sua presenza. Zeynep è in difficoltà. Intanto, alla degustazione al ristorante si presenta anche Tarik. Nermin tesse le lodi dell'uomo, che dà qualche consiglio per migliorare il servizio offerto dal locale; Ali Riza, invece, proprio non lo sopporta...

My Home My Destiny Anticipazioni: Tarik fa delle domande a Nermin...

Tarik torna ad avvicinarsi a Nermin, perché ha qualche domanda da porle. L'uomo vuole sapere di Ekrem, conscio che quest'ultimo abbia rappresentato per lei un ostacolo. Allora Nermin ammette che, se non fosse stato per Baris, un ottimo avvocato, forse non sarebbe mai riuscita a riappropriarsi di ciò che le apparteneva e che Ekrem le aveva sottratto; tuttavia, nessuno potrà ridarle indietro tutto il tempo che ha sprecato al suo fianco. A questo punto, Tarik ne approfitta per cercare d'intrufolarsi in una crepa che ha intravisto nel suo cuore...

My Home My Destiny Anticipazioni: Tarik invita Nermin a cena fuori...

Tarik, dopo averle fatto uno dei suoi complimenti, invita Nermin a cena fuori. Quest'ultima è lusingata, e le piacerebbe tanto accettare, però non può, dato che aveva già in programma la degustazione organizzata da Ali Riza, Sultan e Sakine presso il loro ristorante. Allora Nermin pensa bene di ricambiare l'invito, chiedendogli di accompagnarla al locale; lui finge di non potere per poi dirle che non potrebbe mai darle un dispiacere, quindi accetta...

Savas si confida con Baris, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 28 gennaio 2025

Allertato da Ali Riza, Baris rincasa per parlare con Savas. Il primo apre il discorso chiedendogli un favore: dovrebbe indagare per conto suo su Tarik. Infatti, Baris, che non si è mai fidato di lui, ha scoperto che ha impedito che uscissero online le foto che il paparazzo aveva scattato loro fuori dal ristorante: è chiaro che abbia qualcosa da nascondere. In seguito, arriva dritto al punto, domandandogli per quale ragione sia tanto giù di morale, ed il fratello gli fa il nome di Emine. Savas è triste perché ha avuto una discussione con la giovane, che non sembra più concentrata sul lavoro. D'altra parte, Baris intuisce che, in verità, lui stia soffrendo per amore. Per rallegrarlo, il rosso invita a cena Zeynep, che a sua volta invita Emine e Nesrin; nel mentre, tutti gli altri si riuniscono al ristorante per la degustazione...

