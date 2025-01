Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 gennaio 2025: Liam sconvolge Steffy. La ama ancora e l'amerà sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 28 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Liam rivelerà a Steffy di amarla mentre Ridge affronterà faccia a faccia Finn.

Steffy sarà travolta da un’altra inaspettata verità. Questo accadrà nella puntata di Beautiful in onda il 28 gennaio 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester avrà un altro faccia a faccia con Liam e stavolta lo Spencer le rivelerà tutto. Le confiderà di amarla e di non aver mai smesso di farlo. Per la ragazza sarà un vero shock e purtroppo, forse per la prima volta, dovrà dare ragione a Hope, che l’aveva messa in guardia che questo sarebbe potuto succedere. Intanto Ridge, stanco di stare solo a consolare sua figlia, deciderà di affrontare suo genero e di chiedergli spiegazioni sul suo comportamento. Il Forrester sarà particolarmente pungente!

Beautiful Anticipazioni 28 gennaio 2025: Hope mette in allarme Steffy

Steffy sta cercando di recuperare un po’ di serenità. La ragazza non vuole pensare costantemente a quello che sta accadendo nella sua vita, ha bisogno di distrarsi. Il lavoro le offrirà quanto desidera ma il confronto con Hope e Brooke la riporterà con i piedi per terra. La giovane confesserà alle due cosa sta succedendo e rimarrà gelata dalla rivelazione che le farà la sorellastra o meglio dall’invito a guardarsi le spalle che le farà la “piccola” Logan. Hope, sinceramente dispiaciuta per quanto sta accadendo, le suggerirà di stare attenta alle prossime mosse di Liam, certa che il ragazzo – ora che tra loro è finita – tenterà di tornare alla carica con lei. La Forrester non coglierà questa provocazione ma purtroppo si renderà presto conto che le parole della sua antica rivale corrispondo alla verità.

Beautiful Anticipazioni: Liam rivela a Steffy di amarla

Steffy tornerà a casa di suo nonno, dove ha deciso di rimanere per sentirsi più al sicuro. La ragazza accoglierà di nuovo Liam, tornato da lei per continuare a parlare di quanto sta accadendo nella sua vita e in quella di sua figlia ma anche per controllare che tutto sia in ordine e che non ci siano più pericoli in corso. Il ragazzo approfitterà di questo momento per raccontarle che Finn lo ha minacciato e che lui si è difeso strenuamente, contrattaccando come un vero leone. Dovrà però anche dirle di aver fatto una confessione scottante al dottore, che non può tenere per sé. Il giovane non potrà più trattenersi e le rivelerà di essere ancora follemente innamorato di lei e lo è in realtà sempre stato. Steffy rimarrà senza parole e sebbene si senta in parte rinfrancata nel sapere che c’è qualcuno che la protegge con passione, spererà che non ricominci un altro triangolo amoroso che, in questo momento, proprio non vuole affrontare. L’incubo sembrerà non avere fine.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Ridge affronta Finn!

Dopo il duro confronto con Liam, da cui sono emerse verità scottanti, Finn dovrà affrontare quello con suo suocero. Ridge arriverà nel suo ufficio con passo piuttosto deciso. Lo stilista andrà subito al punto e gli chiederà il perché del suo comportamento con Sheila. Il Forrester confesserà al ragazzo di essere molto deluso da lui, che avrebbe dovuto proteggere la sua famiglia non metterla in pericolo come invece sta facendo. Il dottore cercherà di giustificarsi e di ribadire di amare Steffy e la loro famiglia più di ogni altra cosa ma dichiarerà anche che il legame con sua madre non può essere reciso così facilmente. I due sono legati da vincoli di sangue e questo non potrà mai essere cambiato. Ridge non gradirà per nulla queste parole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.