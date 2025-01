Endless Love Anticipazioni 28 gennaio 2025: Zeynep sta per morire per mano di Emir!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 28 gennaio 2025 su Canale 5: Zeynep è in pericolo di vita, Emir vuole darle fuoco!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 gennaio 2025, alle 14:10, Emir vuole torturare psicologicamente Kemal: gli sta facendo delle telefonate sempre più inquietanti. Grazie ad esse, però, la polizia spera di riuscire a rintracciare il luogo in cui Zeynep e la piccola Deniz vengono tenute prigioniere. Nell'ultima videochiamata, l'ingegnere vede la sorella legata ed una candela che lentamente si sta consumando; Zeynep dichiara che il suo folle marito ha cosparso la stanza di benzina. Il Soydere sa che se non arriverà in tempo, Zeynep morirà tra le fiamme. Nel mentre, Nihan si rende conto che c'è una telecamera...

Endless Love Anticipazioni: Sulle tracce di Emir...

Emir è riuscito nel suo intento: ha approfittato dell'assenza in casa di Kemal e Nihan per rapire sia la piccola Deniz che Zeynep. Come se non bastasse, il giovane ha informato i coniugi di ciò che stava accadendo facendo proiettare un video che lo ritrae in compagnia della bambina nella sala del cinema in cui stavano vedendo un film. Sconcertati, il Soydere e la Sezin sono corsi a casa, dove però - come previsto - non c'era già più traccia di nessuno dei tre. In preda al panico, i due si sono messi subito alla ricerca di Emir e delle sue prigioniere...

Endless Love Anticipazioni: Emir furioso con Zeynep!

La ricerca di Emir si fa sempre più ardua. Hakan, alla guida dei poliziotti, sta cercando in lungo ed in largo il folle sequestratore, ma le difficoltà che sta incontrando non sono poche. Intanto, Zeynep sta tentando la fuga con Deniz, approfittando del fatto che Emir sia bloccato dai dolori lancinanti alla gamba; infatti, benché lui continui ad ordinarle di portargli immediatamente gli antidolorifici, la mora si rifiuta. Allora, Emir s'innervosisce ancora di più, tanto che escogita un piano di vendetta ancor più spietato di quello precedente...

Zeynep rischia di morire, nelle Anticipazioni di Endless Love del 28 gennaio 2025

Il piano di Emir è quello di torturare psicologicamente Kemal. Infatti, il primo sta facendo al secondo delle telefonate a dir poco inquietanti, che, però, potrebbero tornare utili alla polizia per riuscire a rintracciare il luogo in cui Zeynep e la piccola Deniz vengono tenute prigioniere. Poi, il Soydere riceve una terribile videochiamata: il ragazzo vede attraverso lo schermo la sorella legata al letto con accanto una candela che lentamente si consuma. Zeynep stessa dichiara che Emir ha cosparso la stanza di benzina. Kemal capisce che, se non arriverà in tempo, la poverina morirà tra le fiamme! Al contempo, Nihan si rende conto che c'è una telecamera...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 27 al 31 gennaio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.