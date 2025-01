La Promessa Anticipazioni 28 gennaio 2025: Maria ha preso la sua decisione. È un addio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 28 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Maria confesserà di aver deciso di accettare il nuovo lavoro mentre Virtudes sarà sconvolta dall'arrivo di Norberta.

Maria ha fatto la sua scelta ma ora dovrà trovare il coraggio di raccontarla a tutti i suoi amici. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 28 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la Fernandez confesserà a tutti i domestici – Salvador incluso – di aver deciso di accettare la proposta di lavoro dei Duchi di Abrontes. Questo significherà che lascerà la tenuta e si allontanerà da Salvador. Intanto Virtudes scoprirà dell’arrivo di Norberta e cercherà di capire se la cognata abbia già avuto modo di parlare con sua madre e di confessarle tutta la verità che lei, da tempo, sta nascondendo. A Santos verrà dato il compito di portare a termine un lavoro precedentemente affidato a Salvador. Il ragazzo si troverà di nuovo a discutere con suo padre, che non è per nulla contento della sua presenza e del suo lavoro.

La Promessa Anticipazioni 28 gennaio 2025: Maria ha preso la sua decisione

Maria ha sconvolto Salvador rivelandogli di aver ricevuto una proposta di lavoro lontano da La Promessa e di aver intenzione di valutarla. La ragazza non solo si è presa il suo tempo per decidere ma ha anche fatto visita ai Duchi De Abrontes per testare personalmente le nuove condizioni lavorative che potrebbero attenderla. Al ritorno alla tenuta dei Lujàn aveva già le idee chiare ma dovrà chiarirle anche ai suoi amici e, principalmente, al suo innamorato. La Fernandez dirà a tutti di aver deciso di accettare il nuovo incarico, molto più prestigioso di quello che ha attualmente, anche se questo la costringerà ad allontanarsi dai suoi amici ormai diventati, sembra ombra di dubbio, la sua famiglia.

La Promessa Anticipazioni: Virtudes in ansia per la presenza di Norberta

Virtudes ha minacciato Candela; ha imposto alla cameriera di farsi i fatti suoi e le ha intimato di smetterla di indagare su di lei. La cuoca non solo non si è fermata ma ha spinto Simona a cercare risposte da suo figlio Antonio, sicuramente in grado di dargliele. La donna ha accettato i suoi consigli e ha cercato di mettersi in contatto con il ragazzo, che però si è rifiutato di parlare con lei. Non tutto però è andato male. Norberta, la moglie di Antonio, ha deciso di recarsi alla tenuta per dare lei alla suocera le notizie che cerca. Virtudes scoprirà dell’arrivo di sua cognata e la cosa non le piacerà per nulla. Sarà infatti molto preoccupata che il suo segreto, che ha tanto faticato a mantenere, venga scoperto. Cercherà quindi di capire se Simona, sua madre, sappia già qualcosa e si renderà presto conto che il suo mistero è stato svelato.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Tra Santos e Don Ricardo è di nuovo scontro

Santos ha preso di mira Vera e si sta rivelando un uomo pericoloso. Don Ricardo sembra conoscere molto bene la sua natura e tra loro è ormai ben noto che non ci sia alcun tipo di affinità. Padre e figlio si troveranno di nuovo a discutere e l’occasione si presenterà quando il maggiordomo troverà il ragazzo impegnato a portare a termine un lavoro precedentemente assegnato a Salvador. La cosa non gli piacerà per nulla e lo rimprovererà di aver preso delle iniziative non autorizzate. Santos gli risponderà per le rime e farà capire ancora meglio che non intende stare a sentire nessuno, forse nemmeno un suo superiore.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.