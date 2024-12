Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 dicembre 2024 - Steffy è felice di aver ritrovato la sua serenità ma si illude... e molto! Per la Forrester comincerà a mettersi molto male e la colpa sarà tutta di Sheila Carter. Sì perché la malefica rossa non solo riuscirà a colpire Finn dritto al cuore ma si preparerà a ricevere una bella sorpresa in tribunale. E mentre la figlia di Ridge gioirà per aver finalmente una famiglia che la ama accanto e per aver superato tutti i suoi incubi, questi diventeranno ancora più terrificanti di prima e sarà solo l’inizio... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 20 dicembre 2024 - Tarik estorce a Galip il nome della società intermediaria con cui Emir ha stretto accordi per occultare tutti i traffici illeciti dell'azienda. Nel mentre, Nihan sta ricattando il marito: se vuole saldare i debiti con le banche allora dovrà chiedere ai suoi tirapiedi di allontanarsi dalla loro abitazione. Finalmente, la pittrice è libera di andare a riabbracciare la piccola Deniz, nell'attesa che Kemal porti a termine il suo piano... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 20 dicembre 2024 - finalmente, Baris e Zeynep si rivedono. Lui era molto preoccupato per lei, dato che , nonostante tutti i suoi sforzi, non riusciva a rintracciarla; ora, però, ce l'ha davanti. Baris, in preda all'emozione, e certo di amare la ragazza con tutto il suo cuore, la sorprende con una romantica proposta di matrimonio. Purtroppo, però, Zeynep non reagirà nel modo in cui lui si augurava, ed in fondo si aspettava. La figlia di Sakine e Nermin è interdetta, tanto che non riesce a dargli nell'immediato una risposta. Zeynep sa di dover ancora riflettere bene su quello che prova per Baris prima di pronunciarsi... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 dicembre 2024 - per Maria arriverà il momento di dire tutta la verità. La Fernandez dovrà confessare di aver trovato una borsa piena di soldi e di averla nascosta ma di non essere lei la proprietaria del denaro. Don Romulo sarà molto arrabbiato con lei e troverà il suo atteggiamento più che mai irrispettoso. Questa notizia farà il giro di tutti i servitori e tra i domestici comincerà a serpeggiare una domanda: chi sarà il proprietario dei quattrini? Intanto alla tenuta arriveranno i genitori di Jimena. Messi al corrente dalla figlia del tradimento di Manuel, i duchi vorranno immediatamente sapere il nome della persona che sembra aver stregato il marchese. Abel, allo stremo, spingerà la marchesina a confessare una volta per tutte della sua finta gravidanza ma lei tornerà a minacciarlo... Qui la trama completa de La Promessa.

