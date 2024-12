Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 16 al 20 dicembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda lunedì 16 dicembre 2024

Nel corso di una cena di famiglia, Ali Riza prende la parola perché fortemente desideroso di dare un messaggio a suo nipote Baris. L'uomo vuole incoraggiare con un certo fervore l'avvocato ad intensificare il suo rapporto con Zeynep, poi si spinge persino più in là, dandogli un prezioso consiglio: dovrebbe decidersi e compiere un passo significativo per la loro relazione, affinché ci sia una svolta. Nel frattempo, la protagonista si sta confrontando con la sua migliore amica Emine. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 16 dicembre 2024.

Puntata in onda martedì 17 dicembre 2024

Nuh e Mehdi si ritrovano sul posto di lavoro, entrambi di pessimo umore. Infatti, al momento i due sono ai ferri corti. Da quando l'ex meccanico ha scoperto che il suo migliore amico lavora come autista del signor Baris, il loro rapporto si è incrinato. Ed ora, continui malintesi stanno mettendo alla prova la loro storica amicizia, e la cosa peggiore che né Nuh né Mehdi sembrano disposti a venirsi incontro per trovare una soluzione a questa brutta situazione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 17 dicembre 2024.

Puntata in onda mercoledì 18 dicembre 2024

Baris è in ansia perché non riesce più a trovare Zeynep. Quest'ultima sembra come scomparsa nel nulla, e l'avvocato ha il forte timore che possa esserle accaduto qualcosa di brutto. Allora, Baris si mette sulle sue tracce, mentre apprende che, finalmente, l'uomo che aveva sparato loro - e ferito Mehdi - è stato individuato e catturato. Nonostante ciò, il giovane resta concentrato sulla persona che ama. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 18 dicembre 2024.

Puntata in onda giovedì 19 dicembre 2024

Mehdi sta per compiere un altro colpo di testa, ma stavolta la sua "vittima" non sarà Zeynep. L'uomo viene a sapere da Cemile che Benal ha deciso che presto fuggirà insieme alla piccola Mujgan per ricominciare altrove con lei; determinato a non permetterle di separarlo da Mujgan, Mehdi ricorre a metodi già utilizzati in passato con la sua ex moglie: rinchiude la consorte nella su stanza per impedirle di scappare! Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 19 dicembre 2024.

Puntata in onda venerdì 20 dicembre 2024

Baris ha riflettuto a lungo sulle parole di suo zio Ali Riza, il quale gli ha consigliato di compiere un passo importante nei confronti di Zeynep, in modo tale che la loro relazione possa finalmente evolvere. Convinto di essere profondamente innamorato di lei, l'avvocato la sorprende facendole una romantica proposta di matrimonio. Zeynep è sconvolta, tanto che non riesce a dargli una risposta: deve riflettere per bene sui sentimenti che nutre nei suoi confronti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 20 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.