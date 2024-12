My Home My Destiny 2 Anticipazioni 18 dicembre 2024: Baris terrorizzato! Che cosa sarà accaduto a Zeynep?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 18 dicembre 2024 su Canale 5: Zeynep non si trova. Baris ha paura che le sia successo qualcosa di brutto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 dicembre 2024 alle 16:50, Baris è molto preoccupato perché non riesce ancora a rintracciare Zeynep. L'avvocato ha paura che possa esserle accaduto qualcosa di brutto. Pertanto, Baris la cerca in lungo e in largo, e nel mentre scopre che l'uomo che aveva sparato loro è stato catturato.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep si confida con Emine...

Zeynep ha capito di aver bisogno di prendersi del tempo lontano da tutto e tutti, specialmente da Baris. La giovane si sente molto confusa in merito ai suoi sentimenti nei confronti del capo, ed è per questo motivo che ha deciso di tenere le distanze e riflettere, bisognosa di fare chiarezza nel suo cuore. Al momento, però, Zeynep si sta aprendo con Emine, sperando che parlare in confidenza con la sua migliore amica possa aiutarla ancora di più a capire una volta per tutte che cosa voglia davvero per se stessa e per il suo futuro...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris ripensa alle parole dello zio...

Mentre Zeynep appare tormentata, poiché ancora non del tutto sicura dei suoi sentimenti, Baris sembra piuttosto convinto di ciò che prova nei suoi confronti. Ali Riza, avendolo capito, ed avendo capito che il nipote avesse bisogno di essere incoraggiato, gli ha suggerito di fare quanto prima un gesto significativo, affinché finalmente la loro relazione potesse arrivare ad un punto di svolta. Ed adesso Baris sta rimuginando su queste parole dello zio, pensando che, forse, non ha tutti i torti e che quindi sia il caso di fare la sua mossa...

Baris non fa che pensare a Zeynep, sempre più convinto di amarla profondamente, e sempre più preoccupato per lei: non ha più sue notizie da troppo tempo ormai. Il timore dell'avvocato è che possa esserle accaduto qualcosa di brutto, visto che, in fin dei conti, soltanto negli ultimi giorni ha rischiato di morire in un agguato per ben due volte. Allora, si mette sulle sue tracce, sperando di trovarla quanto prima, e nel mentre apprende che, per fortuna, l'uomo che aveva provato ad ucciderla - e che ha ferito Mehdi - è stato individuato e catturato. Baris tira un sospiro di sollievo, ma resta concentrato su Zeynep: deve rintracciarla quanto prima, per tranquillizzarsi e perché ha qualcosa di molto importante da dirle...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 16 al 20 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.