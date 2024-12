Endless Love Anticipazioni 20 dicembre 2024: Nihan tiene Emir in pugno!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 20 dicembre 2024 su Canale 5: Nihan ricatta Emir... e lui è costretto a cedere al ricatto!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 dicembre 2024, alle 14:10, Tarik estorce a Galip il nome della società intermediaria con cui Emir ha stretto accordi per occultare tutti i traffici illeciti dell'azienda. Nel mentre, Nihan sta ricattando il marito: se vuole saldare i debiti con le banche allora dovrà chiedere ai suoi tirapiedi di allontanarsi dalla loro abitazione. Finalmente, la pittrice è libera di andare a riabbracciare la piccola Deniz, nell'attesa che Kemal porti a termine il suo piano...

Endless Love Anticipazioni: Galip ed Emir nei guai!

Non si mette bene per i Kocuoglu. Galip, sentendosi con le spalle al muro, ha commissionato ai suoi uomini l'omicidio di Leyla: quest'ultima era entrata in possesso di alcune prove a dir poco compromettenti. Infatti, Leyla aveva appena scoperto che era stato lui trent'anni prima a far seppellire delle scorie radioattive sotto un terreno affinché la sua azienda si salvasse dalla bancarotta, quando una pallottola l'ha quasi uccisa. Galip ha tentato la fuga, ma inutilmente: è finito dietro le sbarre, e poi ha persino accusato un malore che lo ha quasi stroncato. Ed ora si sta per cacciare in un altro bel guaio. Parlando con Tarik, il padre di Emir gli rivela il nome della società intermediaria con cui quest'ultimo ha stretto accordi per occultare tutti i traffici illeciti della Kozcuoglu Holding!

Endless Love Anticipazioni: Kemal salva Nihan!

Emir ha commesso l'ennesimo colpo di testa, e l'ennesimo passo falso. Il giovane, furioso con Nihan, rea di non aver rispettato il divieto che le aveva imposto di presenziare alla cerimonia di nozze di Leyla ed Ayhan da sola, ha preso una drastica decisione: l'ha rinchiusa in casa. Per fortuna, entrato a conoscenza di ciò che stava accadendo all'amata, Kemal è accorso subito in suo aiuto. Quest'ultimo ha escogitato un piano per far cadere in trappola Emir e liberare la Sezin, ormai prigioniera; incredibilmente, ha centrato l'obiettivo!

Nihan ricatta Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 20 dicembre 2024

Adesso che è di nuovo libera, Nihan è pronta a riprendere in mano la sua vita, e sa che per farlo deve prima tentare di tenere in pugno Emir. La pittrice lo ricatta: se vuole saldare i suoi debiti con le banche, allora dovrà fare quello che le dice. La Sezin impone allo spregevole consorte di chiedere ai suoi tirapiedi di allontanarsi subito dalla loro villa, dato che le impediscono di entrare. Emir, con le spalle al muro, non ha altra scelta. Finalmente, la ragazza può riabbracciare la piccola Deniz, nell'attesa che Kemal possa mettere in atto il suo piano per neutralizzare il loro nemico una volta per tutte...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 16 al 21 dicembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.