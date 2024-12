My Home My Destiny 2 Anticipazioni 20 dicembre 2024: Baris fa la proposta di matrimonio a Zeynep!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 20 dicembre 2024 su Canale 5: Baris chiede a Zeynep di sposarlo. Che cosa gli risponderà lei?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 dicembre 2024 alle 16:50, Baris ha continuato a pensare al consiglio che gli ha dato Ali Riza, ossia compiere un passo importante nei confronti di Zeynep, in modo tale che la loro relazione possa arrivare ad un punto di svolta. Certo di ciò che prova per lei, l'avvocato è pronto a sorprenderla con una proposta di matrimonio. Zeynep è senza parole. Che cosa gli risponderà?

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep è confusa...

Zeynep ha deciso di sparire per un po' di tempo, fortemente bisognosa di prendersi del tempo per se stessa. La giovane si sente a dir poco confusa, quindi ha capito che deve riflettere per poter fare chiarezza nel suo cuore quanto prima. Poi, si è rivolta alla sua migliore amica, sperando che chiacchierare in confidenza con Emine potesse aiutarla a giungere più velocemente ad una conclusione. Sta di fatto che, purtroppo, Zeynep continua ad apparire piuttosto incerta: non ha ancora una risposta, o, forse, ancora non ha il coraggio di essere sincera con se stessa...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris convinto di amare Zeynep!

Baris, a differenza di Zeynep, non ha il minimo dubbio in merito ai suoi sentimenti nei confronti della mora. Ali Riza si è reso conto del fatto che il nipote è davvero innamorato di Zeynep, ed è per questo motivo che lo ha spinto a prendere in mano la situazione, compiendo un gesto significativo: soltanto così il loro rapporto si sarebbe potuto evolvere. Baris, che sta rimuginando sulle parole di suo zio, è sempre più convinto del fatto che abbia ragione, e, quindi si sta preparando a fare la sua prossima mossa...

Baris fa la proposta a Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 20 dicembre 2024

Finalmente, Baris e Zeynep si rivedono. Lui era molto preoccupato per lei, dato che , nonostante tutti i suoi sforzi, non riusciva a rintracciarla; ora, però, ce l'ha davanti. Baris, in preda all'emozione, e certo di amare la ragazza con tutto il suo cuore, la sorprende con una romantica proposta di matrimonio. Purtroppo, però, Zeynep non reagirà nel modo in cui lui si augurava, ed in fondo si aspettava. La figlia di Sakine e Nermin è interdetta, tanto che non riesce a dargli nell'immediato una risposta. Zeynep sa di dover ancora riflettere bene su quello che prova per Baris prima di pronunciarsi...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.