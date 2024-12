La Promessa Anticipazioni 20 dicembre 2024: Maria confessa il suo segreto... e sono guai!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 20 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Maria rivela a tutti della borsa con i soldi mentre alla tenuta arrivano i genitori di Jimena e saranno guai per Manuel... e Cruz!

Per Maria arriverà il momento di dire tutta la verità. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 20 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, la Fernandez dovrà confessare di aver trovato una borsa piena di soldi e di averla nascosta ma di non essere lei la proprietaria del denaro. Don Romulo sarà molto arrabbiato con lei e troverà il suo atteggiamento più che mai irrispettoso. Questa notizia farà il giro di tutti i servitori e tra i domestici comincerà a serpeggiare una domanda: chi sarà il proprietario dei quattrini? Intanto alla tenuta arriveranno i genitori di Jimena. Messi al corrente dalla figlia del tradimento di Manuel, i duchi vorranno immediatamente sapere il nome della persona che sembra aver stregato il marchese. Abel, allo stremo, spingerà la marchesina a confessare una volta per tutte della sua finta gravidanza ma lei tornerà a minacciarlo.

La Promessa Anticipazioni 20 dicembre 2024: Maria rivela il suo segreto

Sono giorni che Maria è strana e nervosa. Jana è stata la prima ad accorgersi che qualcosa non andava in lei e l’ha spinta a dirle finalmente cosa è successo. La ragazza ha quindi confessato di aver perso una cosa molto importante e ha alla fine rivelato che si tratta di una borsa piena di soldi. La giovane lo dovrà dire a Don Romulo, che rimarrà spiazzato da questa confessione. Il maggiordomo sarà molto deluso dal comportamento della cameriera e la rimprovererà per non aver raccontato tutto prima. Intanto tra i servitori comincerà a circolare la notizia di una grande quantità di denaro trovata in soffitta e saranno in tanti a chiedersi chi sia il proprietario di una tale somma e dove possa essere finita.

La Promessa Anticipazioni: I genitori di Jimena arrivano alla tenuta e sono furiosi!

Manuel ha perso la pazienza e ha rivelato a Jimena di amare un’altra. La ragazza ha tentato di sapere chi fosse la donna in questione ma suo marito ha voluto mantenere il segreto. Il marchese non può certo dirle di essersi innamorato di Jana e questa verità non può arrivare alle orecchie di nessuno. Il ragazzo e la sua famiglia dovranno affrontare l’ira dei duchi, che arriveranno alla tenuta dopo essere stati informati dalla loro figlia. I due vorranno immediatamente delle spiegazioni da parte del loro genero e le vorranno immediatamente o scateneranno un vero e proprio scandalo.

La Promessa Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena minaccia di nuovo Abel

Manuel non potrà rivelare la verità ai duchi e la situazione alla tenuta diventerà molto tesa, con Cruz sempre più furiosa. I marchesi dovranno mantenere la calma ma saranno particolarmente delusi dall’atteggiamento del loro figlio, che ha rivelato quanto non doveva confessare. Intanto Abel spererà di convincere Jimena a dire una volta per tutte come stanno le cose. La ragazza non vorrà però dire a nessuno, nemmeno ora, di aver finto la sua gravidanza e visto che il dottore continuerà a insistere, finirà per minacciarlo un’altra volta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 22 dicembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.