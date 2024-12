Endless Love Anticipazioni Puntate dal 16 al 21 dicembre 2024: Nihan ottiene il divorzio da Emir!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda al 16 al 21 dicembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda al 16 al 21 dicembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche in prima serata giovedì 12 dicembre. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 16 dicembre 2024

Kemal ottiene il divorzio da Asu ma si trova costretto a cedere le quote dell’azienda, dedica così di trasferirle nelle mani di Mujgan, la quale promette al Soydere di vigilare attentamente sulla trasparenza degli affari da questo momento in poi. In accordo con Zeynep, Nihan escogita un piano per estorcere informazioni a Asu e quando Emir capisce che qualcosa non va è ormai troppo tardi. Nel frattempo, Emir viene a sapere che Gurcan si è risvegliato e esorta la sorella a confessare tutto, così da non essere messo in mezzo e rischiare lui stesso la galera. Scopri cosa rivelano le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 16 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 17 dicembre 2024

Finita davanti al giudice, Asu riesce ad attaccarsi ad un cavillo che potrebbe permetterle di non essere condannata, ma rimane comunque in custodia cautelare. Mentre Leyla e Ayhan scelgono casa per andare ad abitare insieme, Hakan si reca in commissariato per cercare di ottenere nuovamente il suo posto di lavoro. Mercan, invece, è triste a causa dei suoi sentimenti per Kemal. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 17 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 18 dicembre 2024

Mentre Asu viene trasferita in un ospedale psichiatrico, Zehir e i suoi uomini riescono a rintracciare Halil Sevketli, peccato che anche gli uomini di Emir lo abbiano scovato. Nel frattempo, Emir comunica a Nihan che la sua libertà è giunta al termine e che non potrà andare al matrimonio di Leyla e Ayhan da sola. Galip, ricoverato in ospedale dopo un infarto viene raggiunto da Emir, così Nihan ne approfitta per uscire alla svelta di casa, riconciliandosi poi con i genitori di Kemal. Scoraggiata dai proprio sentimenti per Kemal, Mercan decide di allontanarsi facendo un viaggio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 18 dicembre 2024.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Giovedì 19 dicembre 2024

Zehir scopre alcuni documenti che potrebbero permettere a Nihan di facilitare il divorzio con Emir ma serve ancora una testimonianza chiave per procedere. Al ritorno dal matrimonio, Nihan e Emir hanno un confronto durissimo durante il quale lei minaccia di andarsene mentre lui perde il controllo e la chiude in casa con la forza, allontanando anche Vildan. Zeynep, invece, afferma di aver superato Emir: non potrà mai più stare con lui. Sapendo che Nihan è tenuta prigioniera in casa, Kemal si presenta da Emir per liberarla e l’uomo lo minaccia con una pistola. Sul luogo sopraggiunge la polizia, allertata dal Soydere, ma non avendo un mandato di perquisizione valido agli agenti non è permesso di perquisire la casa alla ricerca di Nihan. Dopo aver scontato un giorno in prigione per violazione di proprietà privata, Kemal escogita un piano per liberare la sua amata e inizia con il minare la solidità economica dietro la quale Emir continua a trincerarsi, andando a parlare con le banche che, convinti dalle sue parole, revocando fidi e prestiti alla Koczuoglu Holding costringendo Emir a mettere mano al suo patrimonio. Kemal ha escogitato un piano per liberare Nihan, alla quale viene consegnata una maschera antigas da un drone pilotato da Yigit. Il gas fa addormentare i tirapiedi di Emir mentre Kemal, Ayhan e Zehir rintracciano il nascondiglio di Halil e cercano di estorcergli informazioni. Zeynep, invece, si commuove osservando Emir insieme a Deniz e decide di affrontarlo, cercando di fargli capire che anche se non potrà mai essere il padre della bambina potrà esserlo per il loro di figlio. Nonostante le sue parole, Emir non ha intenzione di rinunciare a Nihan la quale, dopo essersi liberata, arriva all’assemblea del consiglio in tempo per fermare l’operazione del marito. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Endless Love in onda il 19 dicembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 20 dicembre 2024

Tarik riesce ad estorcere a Galip il nome della società intermediaria con cui Emir ha stretto accordi per occultare i traffici illeciti dell’azienda. Nel frattempo, Nihan ricatta Emir: dovrà chiedere ai suoi uomini di allontanarsi dalla loro casa se vuole l’appoggio delle banche. Lei è cosìlibera di tornare ad abbracciare Deniz e attende che Kemal porti a termine il suo piano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 20 dicembre 2024.

Puntata in onda Sabato 21 dicembre 2024

In uno scatolone portatole da Fehime Zeynep trova un pacco destinato al fratello al cui interno c’è una chiavetta con dei video che incastrano definitivamente Emir per la morte di Linda. Kemal, nel frattempo, incontra Emir e lo costringe a firmare l’accordo per il divorzio consensuale con Nihan. Ma la questione non è finita qui dato che Asu ed Emir hanno intenzione di vendicarsi. Nel giorno dei festeggiamenti per la notizia del divorzio consensuale tra Emir e Nihan, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà la paternità di Deniz e il Soydere non riesce a non provare uno strano senso di inquietudine. Mentre le banche iniziano a ritirare i fidi alla Kozcuoglu Holding, così come programmato da Nihan, Emir viene a sapere da Asu che Zeynep ha trovato il video che lo incastra e corre da suo padre per un durissimo scontro faccia a faccia. Kemal scopre che sua sorella non ha mai smesso di amare Emir: infatti Zeynep, pur non volendo fare del male a suo fratello, è entusiasta della nuova situazione di Emir, e fa una mossa che neanche lo stesso Emir si aspettava. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 21 dicembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e martedì e giovedì anche alle 21:20.