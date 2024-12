Beautiful Anticipazioni Puntate dal 16 al 21 dicembre 2024: Sheila viene scagionata e Finn l'abbraccia. Liam riprende tutto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 16 al 21 dicembre 2024.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 16 al 21 dicembre 2024, alle ore 13.45 circa dal lunedì al sabato. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni dal 16 al 21 dicembre 2024: Video

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà dal 16 al 21 dicembre 2024

Puntata in onda Lunedì 16 dicembre 2024

A causa di quello che è successo a Roma, Thomas potrebbe essere ancora una volta accusato di essere ossessionato da Hope e di averla manipolata. Il Forrester rischia ancora una volta di veder sfumare la sua storia d’amore con la donna che ama da tempo. La Logan è però decisa a combattere per difendere le sue scelte. La ragazza confessa a Liam di non aver avuto un colpo di testa e che il bacio e l’attrazione nei confronti del suo lead designer non sono frutto di un momento di debolezza. La giovane gli confessa di essersi lasciata andare a causa dei suoi comportamenti, che non l’hanno resa mai del tutto serena. Hope farà riferimento al suo rapporto con Steffy, da cui lui è sempre corso e gli dirà di essere molto stanca di sentirsi la seconda scelta. Per questo ha deciso di voltare pagina e di farlo con un uomo che le dimostra di volere lei e solo lei. Intanto Ridge ringrazia Brooke per essere andata da suo figlio e per averlo ringraziato del suo grande cambiamento. La bionda, che ha promesso di non dire nulla, mantiene il silenzio su quello che è realmente accaduto nell’appartamento del suo figliastro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 16 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 17 dicembre 2024

Hope confessa a Liam di non sopportare che suo marito sia sempre diviso tra lei e Steffy e tra due famiglie. La ragazza gli rivela di non voler nemmeno fare la stessa vita di sua madre. Per questo motivo ha cominciato ad avvicinarsi a Thomas, che le ha dimostrato di essere innamorato di lei e di volere solo lei. Decisa a mettere un punto a questa situazione, la Logan consegnerà al marito i documenti per il divorzio ed entrambi, con un senso di perdita e angoscia, si tolgono le fedi nuziali. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 17 dicembre 2024

Puntata in onda Mercoledì 18 dicembre 2024

Sheila, in carcere, riceve la visita di Mike. L’uomo cerca di incoraggiarla in vista del processo imminente che sta per coinvolgerla ma soprattutto le promette di starle sempre accanto. Mike la esorta anche a lasciar perdere la sua ossessione per Finn e Hayes, con cui non riuscirà mai a creare un rapporto. La Carter non si è però ancora arresa e con uno stratagemma, riesce a chiamare suo figlio come suo medico curante. Finn arriva così a visitarla e cerca di mantenersi il più possibile distaccato e professionale ma lei, sibillina come sempre, fa leva sui sentimenti del ragazzo e sul suo desiderio, espresso sin da bambino, di sapere chi fosse la sua madre naturale. Wyatt intanto fa visita a Hope per capire, personalmente, cosa sia successo alla cognata e perché abbia preso delle decisioni che hanno cambiato per sempre la loro famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 18 dicembre 2024

Puntata in onda Giovedì 19 dicembre 2024

Hope ha la risposta pronta per Wyatt. La ragazza confessa al cognato di essere molto stanca dei sentimenti, troppo forti, che Liam ha per Steffy e di essere, per questo, sempre stata messa in secondo piano. Intanto lo Spencer e la Forrester si incontrano a Il Giardino e la ragazza rimane sconvolta dal sapere che Hope abbia preparato i documenti per il divorzio e che, entrambi, li abbiano firmati. Liam coglie l’occasione per scusarsi con lei per averla baciata e le promette che questo non succederà più e questo perché lui ha un grande rispetto per il suo matrimonio con Finn. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 19 dicembre 2024

Puntata in onda Venerdì 20 dicembre 2024

Steffy è contenta della promessa di Liam e gli ribadisce che il suo matrimonio con Finn è solido e niente potrebbe guastarlo se non un riavvicinamento del dottore a Sheila. La Forrester si sente però di escluderlo, visto quello che la Carter ha fatto alla loro famiglia. Purtroppo però la ragazza pensa molto male; suo marito è infatti in carcere proprio davanti alla sua madre naturale e sta dichiarando alla Carter di aver sempre sentito la mancanza dell’abbraccio della sua vera mamma. E le cose si complicano ulteriormente quando Sheila si presenta in tribunale per la sentenza definitiva sulla sua condanna. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 20 dicembre 2024

Puntata in onda Sabato 21 dicembre 2024

A Il Giardino, Eric, Brooke e Deacon aspettano notizie del processo contro Sheila, nel quale si deciderà se la Carter sarà o no condannata all’ergastolo per omicidio. I tre ricordano i terribili momenti in cui la rossa ha cercato di uccidere Steffy e Finn e a come abbia terrorizzato le loro famiglie in passato. All’udienza partecipano molti dei Forrester ma pure degli Spencer, Liam compreso, con grande disappunto da parte di Finn, che ha paura che il suo rivale di un tempo torni all’attacco. Liam sostiene di avere tutto il diritto di partecipare all’evento solo per sostenere la madre di sua figlia. Purtroppo le cose non si mettono bene per il pubblico partecipante, che rimane senza parole quando il giudice, sebbene piuttosto contrariato, rivela di non poter ammettere come prova la confessione di Sheila a Bill, perché purtroppo ottenuta con metodi illegali.

Sheila viene quindi rilasciata e Finn, non visto, la raggiunge in corridoio, dove si scambia con lei un abbraccio molto dolce. In aula, chi è rimasto chiede spiegazioni al giudice, che conferma di non aver potuto fare altrimenti, a causa del fatto che la confessione della Carter è stata purtroppo estorta in modo illegale. Intanto Liam, che si è allontanato come Finn dalla stanza, vede il dottore abbracciare la madre e riprende la scena con il cellulare.

Alla Forrester, Brooke e RJ parlano di Sheila e sono entrambi sicuri che le cose andranno per il meglio e pensano addirittura di organizzare una festa per celebrare la fine di un incubo. Ma la situazione sta andando totalmente al contrario e la Carter è libera. Prima di uscire di prigione, raggiunge Mike, che è contento per lei ma nello stesso tempo triste per non aver ricevuto il medesimo lieto fine. La rossa gli rivela di aver intenzione di riprendere il suo posto nella vita di Finn e Hayes mentre Steffy, tornata a casa e ancora sconvolta, appena tornata a casa aumenta il sistema di sorveglianza per se stessa, per suo marito e per i bambini. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 21 dicembre 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.