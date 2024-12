La Promessa Anticipazioni dal 16 al 22 dicembre 2024: Manuel rivela alla famiglia e a Jimena di amare un'altra!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 16 al 22 dicembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

Puntata di Lunedì 16 dicembre 2024

Abel rivela a Manuel e a Jana di sua moglie Laura e delle sue precarie condizioni di salute. I due ragazzi, capendo la terribile situazione matrimoniale del medico, decidono di dargli il loro sostegno e di perdonargli le bugie passate. Curro se la prende con Martina e la critica per aver finto di stare male, per impedire a sua madre di uscire con il conte De Ayala. Durante la loro conversazione appare Jimena, che sembra aver perso la testa e pare delirare. Virtudes ha un altro malore e questa volta Simona e Candela, spaventate, la esortano a consultare un medico. La ragazza ammette di essere già a conoscenza del suo stato. Cavendish vuole che le armi vengano consegnate al più presto e Pelayo gli riferisce che questa volta sarà l'ultima. Maria spinge Salvador a candidarsi alla posizione di primo valletto e lo esorta a farsi avanti con Don Romulo. Durante una cena in famiglia, Jimena perde di nuovo il controllo e comincia a subissare il marito di rimproveri. Manuel, al culmine del suo fastidio, rivela pubblicamente di essere innamorato di un'altra donna.

Puntata di Martedì 17 dicembre 2024

Manuel confessa di essere innamorato di un'altra e tra la sua famiglia si scatena il panico. Cruz è indignata mentre Margarita se la prende contro la cognata e l'accusa di essere lei la vera responsabile di tutti i guai. Tutti però aspettano la reazione di Jimena, che è la più colpita da questa rivelazione. Virtudes confessa a Simona e Candela che i suoi attacchi di panico derivano dal suo sentirsi prigioniera a La Promessa. Le due cuoche non riescono a comprendere come la giovane possa sentirsi in un palazzo tanto grande e vasto.

Puntata di Mercoledì 18 dicembre 2024

Don Romulo è molto contento della candidatura di Salvador ed è felice di potergli dare una chance per dimostrare di essere adatto al ruolo di primo valletto. Maria, spinta a Jana, confessa la verità sui soldi scomparsi e condivide i suoi sospetti su Vera. Catalina intanto continua a essere sempre più curiosa su Cavendish e Pelayo, spaventato come non mai, le consiglia di tenersi a distanza dall'inglese. Il conte teme non solo che la marchesina scopra i suoi segreti ma che possa correre dei pericoli.

Puntata di Giovedì 19 dicembre 2024

Jimena vuole sapere da Manuel chi sia la donna che ha conquistato il suo cuore ma il marchese si rifiuta di accontentare la moglie e le dice chiaramente di non avere più alcuna intenzione di lasciarsi manipolare da lei. Don Romulo sorprende Virtudes nei giardini della tenuta, durante il suo orario di lavoro. Il maggiordomo, insieme a Pia, la rimprovera per essersi assentata senza giustificazione. Petra, gelosa come non mia, chiede ad Ayala ulteriori spiegazioni sul suo rapporto con Margarita. Il conte le rivela che il suo avvicinamento fa sempre parte del piano per vendicarsi di Cruz. Vuole infatti intensificare le tensioni tra le due donne. Manuel invece promette a Jana di custodire fedelmente il loro segreto e di non rivelare la verità sul loro amore. Curro e Martina riflettono su quanto sta accadendo a La Promessa e la marchesina sembra essere sempre più distante dal suo innamorato. Salvador commette molti errori durante il suo primo giorno di prova come primo valletto. Don Romulo lo rimprovera davanti a Maria, Lope e Teresa, lasciandolo molto triste. Don Alonso rivela a Curro di provare grande nostalgia per Dolores e riflette ad alta voce su cosa avrebbe fatto se la donna e i suoi due figli fossero stati ancora in vita. Il marchese, con questa rivelazione, mostra il suo lato più tenero e vulnerabile.

Puntata di Venerdì 20 dicembre 2024

I genitori di Jimena arrivano a La Promessa per affrontare Manuel dopo la sua rivelazione. Vogliono infatti sapere chi sia l'amante del marchese. Le cose diventano ancora più complicate di quanto già non fossero. Abel continua a spingere Jimena a dire la verità sulla sua finta gravidanza e sentendosi pungolata come non mai, torna a minacciare il dottore. Maria si trova in difficoltà e rivela di aver sì nascosto una borsa piena di soldi ma di non essere lei la proprietaria del denaro. La ragazza confessa a Don Romulo dove l'ha trovata e il maggiordomo la sgrida per il suo comportamento. La questione fa il giro di tutti i servitori, che sono completamente all'oscuro di chi sia il proprietario del denaro.

Puntata di Sabato 21 dicembre 2024

Dopo i rimproveri di Don Romulo, Salvador è affranto e mostra di non essere poi così tanto felice del suo ruolo di primo valletto. Il piano di Martina atto a tenere sua madre lontana da Ayala viene scoperto e la tensione scoppia mentre Curro chiede a Jana una mano per colmare la distanza che si è creata tra lui e Martina. Pelayo invece è sempre più teso; ci sono problemi per la consegna delle armi e nonostante Don Lorenzo rassicuri il conte che tutto andrà per il meglio, la situazione non migliora. Tra i duchi de Los Infantes, i marchesi e Manuel sta per arrivare un duro confronto.

Puntata di Domenica 22 dicembre 2024

I Duchi non sopportano la situazione che si è creata nel matrimonio della loro figlia e suggeriscono un modo per risolvere tutte le questioni. Jimena e Manuel dovranno trasferirsi a Madrid. Jimena supplica il marito di concederle un'altra opportunità ma lui è più che mai convinto a non cedere. La ragazza cerca supporto nelle cameriere e spera che loro le confermino i suoi sospetti. Crede infatti che l'amante del consorte sia la sua amica Blanca Palomar. Nel mentre deve tenere a bada Abel, deciso a rivelare a tutti della sua falsa gravidanza. Le rassicurazioni di Ayala non bastano a calmare Petra, sempre più sospettosa del rapporto tra il conte e Margarita, che per lei nasconde ben altro che un semplice interesse economico. Don Lorenzo porta avanti e finalizza la nuova consegna a Mr. Cavendish. Il conte è ignaro che Catalina lo stia ascoltando e sappia orario e luogo dell'incontro. I cuochi confidano a Pia dei problemi di Virtudes e spingono la ragazza a consultare Abel, che le dà una spiegazione media ai suoi attacchi. Vera e Maria si avvicinano dopo che la valigetta con i soldi viene trovata mentre Romulo mette Salvador sotto pressione e lo porta a prendere una decisione inaspettata.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.