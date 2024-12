Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 dicembre 2024: Il sogno di Steffy si infrange. Torna l'incubo di Sheila!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 20 dicembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo che Steffy sarà felice del suo matrimonio con Finn ma l'incubo Sheila Carter è dietro l'angolo!

Steffy è felice di aver ritrovato la sua serenità ma si illude... e molto! Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 20 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, per la Forrester comincerà a mettersi molto male e la colpa sarà tutta di Sheila Carter. Sì perché la malefica rossa non solo riuscirà a colpire Finn dritto al cuore ma si preparerà a ricevere una bella sorpresa in tribunale. E mentre la figlia di Ridge gioirà per aver finalmente una famiglia che la ama accanto e per aver superato tutti i suoi incubi, questi diventeranno ancora più terrificanti di prima e sarà solo l’inizio.

Beautiful Anticipazioni puntata del 20 dicembre 2024: Sheila fa breccia nel cuore di Finn

Sheila ha incantato Finn e lo ha fatto usando la sua subdola intelligenza. La Carter ha fatto leva sui suoi desideri, consapevole che sin da bambino, il ragazzo ha sempre voluto abbracciare la sua madre naturale. Il dottore, che si rivelerà fin troppo buono e malleabile – purtroppo – non riuscirà a mantenersi distaccato e freddo con lei, come invece aveva giurato di fare prima di entrare in prigione, pronto a visitare la criminale. E purtroppo si lascerà talmente andare da ribadirle, in modo imprudente, che avrebbe davvero voluto poter avere un rapporto con lei se non si fosse rivelata una spietata assassina. Sheila sentirà o meglio vorrà sentire solo una parte di questa dichiarazione e si soffermerà solo sulla parte in cui il suo bambino le dichiarerà di desiderarla vicino a sé… e sarà un vero problema per tutti, soprattutto per Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Steffy felice del suo matrimonio ma l’incubo è dietro l’angolo

Liam ha chiesto scusa a Steffy per averle strappato due baci e la Forrester è stata davvero contenta che il suo ex abbia fatto marcia indietro ma che soprattutto le abbia promesso di non mettersi più in mezzo al suo matrimonio, felice, con Finn. La figlia di Ridge ha approfittato del momento di connessione con il padre di Kelly per confidargli di essere serena dopo tutto quello che ha subito per via di Sheila. Steffy sarà addirittura convinta che l’imminente processo alla Carter metterà fine ai suoi incubi e che finalmente né lei né la sua famiglia sentiranno più parlare della rossa. Ma capirà molto presto, a sue spese, che le cose non sono destinate ad andare in questo modo.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila a processo ma c’è un colpo di scena

I Forrester stanno aspettando da tempo che Sheila venga processata e che un giudice la condanni, per sempre, al carcere. Dopo la sua confessione, avuta grazie al sacrificio di Bill, sono tutti ormai certi che l’incubo sia finito ma sembra che il destino abbia in serbo una sorpresa per tutti. Quando la Carter si presenterà in tribunale, pronta a sentire quale sentenza ci sia per lei, il magistrato rivelerà un dettaglio che gli impedirà di procedere contro l’imputata. E per Steffy sarà un male, soprattutto perché Finn sembrerà contento. Ma cosa succederà? Possibile che Sheila Carter venga scagionata? Ebbene, sarà proprio così.

