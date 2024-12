Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 dicembre 2024 - tra Liam e Hope è tutto finito e non c’è nulla da fare. Sarà chiaro che i due ragazzi hanno preso strade molto diverse e ognuno di loro dovrà pensare al proprio futuro. Mentre la Logan spiegherà a Wyatt i motivi che l’hanno spinta a dire basta e a divorziare da suo marito, lo Spencer si incontrerà con Steffy a Il Giardino per chiederle scusa per quello che è successo sia a Roma che a Los Angeles. Il ragazzo pregherà l’ex moglie di perdonarlo per i baci che le ha strappato, non rispettando – così facendo – il suo matrimonio con Finn, che ha reso felice la Forrester... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 19 dicembre 2024 - Zehir scopre l'esistenza di alcuni appunti che potrebbero compromettere Emir e facilitare quindi il divorzio tra lui e Nihan; tuttavia, manca una testimonianza chiave per procedere. Intanto, al termine del matrimonio di Leyla ed Ayhan, la pittrice ed Emir hanno un'accesa lite. La Sezin minaccia di andarsene, e lui, furioso, la rinchiude in casa e di allontanare Vildan. Zeynep, invece, sostiene di aver ormai capito di non poter stare insieme ad Emir... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 19 dicembre 2024 - nel momento in cui Cemile è venuta a sapere che Benal fosse determinata come non mai a prendere la piccola Mujgan e a fuggire con lei, è corsa ad informare Mehdi, affinché lui potesse intervenire prima che fosse troppo tardi. Purtroppo, Mehdi sta per avere un'altra delle sue reazioni esagerate. Deciso a non permettere alla consorte di separarlo definitivamente da Mujgan, Mehdi ricorre a metodi già utilizzati in passato con Zeynep: rinchiude Benal nella sua stanza per impedirle di uscire e scappare! Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 dicembre 2024 - Jimena non riuscirà a trovare pace. La marchesina chiederà a Manuel, insistentemente, di sapere chi sia la donna che lui ha detto di amare. Il marchese non vorrà dirglielo e si rifiuterà di rivelare il suo segreto. Infatti prometterà a Jana di tenere per loro il loro grande amore, per evitare che possano esserci ritorsioni su di lei. Intanto Curro e Martina saranno sempre più distanti e sembrerà che non ci sia nulla da fare per loro mentre Salvador farà molti errori durante il servizio e subirà dei grossi rimproveri da parte di Don Romulo, che lo sgriderà davanti a Teresa, Maria e Lope, provocando nel ragazzo un grande dispiacere. Il maggiordomo punirà anche Virtudes. Lui e Pia prenderanno provvedimenti contro la ragazza, dopo averla trovata a passeggiare in giardino durante il suo turno. Don Alonso confesserà a Curro di avere molta nostalgia di Dolores e si chiederà, ad alta voce, cosa avrebbe fatto se la donna e i suoi due figli fossero stati ancora vivi. Petra invece, gelosa più che mai, vorrà sapere da Ayala se prova qualcosa per Margarita... Qui la trama completa de La Promessa.

