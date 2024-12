Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 dicembre 2024: Liam chiede scusa a Steffy e le giura di rispettare il suo matrimonio

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 dicembre 2024 su Canale5 vedremo Liam chiedere scusa a Steffy per i baci che le ha rubato mentre Hope gelerà Wyatt. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Tra Liam e Hope è tutto finito e non c’è nulla da fare. Nella puntata di Beautiful in onda il 19 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, sarà chiaro che i due ragazzi hanno preso strade molto diverse e ognuno di loro dovrà pensare al proprio futuro. Mentre la Logan spiegherà a Wyatt i motivi che l’hanno spinta a dire basta e a divorziare da suo marito, lo Spencer si incontrerà con Steffy a Il Giardino per chiederle scusa per quello che è successo sia a Roma che a Los Angeles. Il ragazzo pregherà l’ex moglie di perdonarlo per i baci che le ha strappato, non rispettando – così facendo – il suo matrimonio con Finn, che ha reso felice la Forrester.

Beautiful Anticipazioni 19 dicembre 2024: Hope spegne le speranze di Wyatt

Wyatt sta tentando di tutto per convincere suo fratello e sua cognata a non divorziare. Visto che Liam non ha voluto ascoltarlo e ha ribadito più volte di non voler tornare indietro sui suoi passi, lo Spencer ha pensato di rivolgersi a Hope, nella speranza che almeno lei facesse qualcosa per evitare il peggio. Ma quello che ha scoperto è che pure la Logan è convinta che l’unica soluzione per lei e suo marito sia lasciarsi. I due sono quindi certi che il divorzio sia l’unica vera opzione per loro e per la loro famiglia, che non vogliono rovinare più di quanto non abbiano già fatto.

Beautiful Anticipazioni: Liam chiede scusa a Steffy

Hope e Liam sono pronti ad andare avanti, ognuno di loro per la sua strada. I due ragazzi hanno preso la loro decisione e sono convinti che il loro matrimonio non possa più andare avanti. Lo Spencer dovrà però portare a termine un’altra missione, ovvero quella di chiedere scusa a Steffy, Il ragazzo e la sua ex moglie si incontreranno a Il Giardino e avranno modo di parlare di quello che è successo tra loro. Il figlio di Bill chiederà alla Forrester di perdonarlo per i baci che le ha rubato sia a Roma che a Los Angeles e le prometterà che rispetterà il suo rapporto con Finn, che l’ha resa felice e serena, come non lo era da tempo.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy perdona Liam ma deve guardarsi le spalle da Sheila

Steffy sarà molto contenta delle scuse di Liam e apprezzerà che il suo ex le prometta di rispettare il suo matrimonio con Finn. La ragazza gli rivelerà di essere davvero molto contenta del suo rapporto con il dottore e gli confesserà di non poter essere più felice di così. La Forrester si dirà soddisfatta di aver trovato un uomo così premuroso e attento e augurerà al suo ex di trovare anche lui la serenità che cerca. Steffy non potrà sapere che presto si ritroverà a guardarsi di nuovo le spalle da Sheila che, in prigione, sta incantando Finn, facendo leva sui suoi sentimenti e portandolo a riavvicinarsi a lei. Il terrore sta per tormentare di nuovo tutti!

