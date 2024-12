My Home My Destiny 2 Anticipazioni 19 dicembre 2024: Mehdi rinchiude Benal!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 19 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che dopo aver rinchiuso Zeynep, ora Mehdi rinchiude anche Benal...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 19 dicembre 2024, Mehdi sta per dare nuovamente prova di non essere affatto cambiato: è l'uomo violento di sempre. Quando viene a sapere da Cemile che Benal ha deciso che presto scapperà con la piccola Mujgan per ricominciare altrove con lei, Mehdi, determinato ad impedirglielo, ricorre a metodi già utilizzati in passato con Zeynep: rinchiude la consorte nella su stanza!

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi rinchiude Zeynep!

Mehdi, che spesso e volentieri mostrava la sua natura violenta, ha dato il peggio di sé nel momento in cui ha avuto la netta sensazione - e la folle paura - che stesse perdendo Zeynep. Dopo averle chiesto di licenziarsi, e non avendo ottenuto la risposta sperata, l'ex meccanico è arrivato a rinchiudere in casa la moglie, che, però, ha rotto a colpi di accetta la porta d'ingresso ed è uscita. A questo punto, non volendo più continuare a sopportare in silenzio, Zeynep ha deciso di darci un taglio, chiedendo il divorzio e provando a voltare pagina, proseguendo la sua vita senza Mehdi al suo fianco...

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal in fuga!

Benché Mehdi abbia accettato di concedere il divorzio a Zeynep, non ha mai accettato davvero la fine del loro rapporto. Infatti, non ha sposato Benal perché innamorato di lei, bensì perché è la madre di sua figlia, la piccola Mujgan. Benal è cosciente del fatto che il marito non la guarderà mai come guardava e guarda tuttora la sua ex, tanto che, non potendone più di questa situazione che la fa tanto soffrire, ha preso una drastica decisione: lei e la bambina se ne andranno via, per ricominciare altrove insieme, finalmente lontano da Mehdi...

Mehdi rinchiude Benal, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 19 dicembre 2024

Nel momento in cui Cemile è venuta a sapere che Benal fosse determinata come non mai a prendere la piccola Mujgan e a fuggire con lei, è corsa ad informare Mehdi, affinché lui potesse intervenire prima che fosse troppo tardi. Purtroppo, Mehdi sta per avere un'altra delle sue reazioni esagerate. Deciso a non permettere alla consorte di separarlo definitivamente da Mujgan, Mehdi ricorre a metodi già utilizzati in passato con Zeynep: rinchiude Benal nella sua stanza per impedirle di uscire e scappare!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 16 al 20 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.