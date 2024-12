La Promessa Anticipazioni 19 dicembre 2024: Jimena insiste. Vuole sapere chi è la donna che Manuel ama!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 19 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Jimena vuole sapere chi è la donna che Manuel ama ma il marchese non intende mettere in pericolo Jana.

Jimena non riuscirà a trovare pace. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rete4 il 19 dicembre 2024, alle ore 19.35, la marchesina chiederà a Manuel, insistentemente, di sapere chi sia la donna che lui ha detto di amare. Il marchese non vorrà dirglielo e si rifiuterà di rivelare il suo segreto. Infatti prometterà a Jana di tenere per loro il loro grande amore, per evitare che possano esserci ritorsioni su di lei. Intanto Curro e Martina saranno sempre più distanti e sembrerà che non ci sia nulla da fare per loro mentre Salvador farà molti errori durante il servizio e subirà dei grossi rimproveri da parte di Don Romulo, che lo sgriderà davanti a Teresa, Maria e Lope, provocando nel ragazzo un grande dispiacere. Il maggiordomo punirà anche Virtudes. Lui e Pia prenderanno provvedimenti contro la ragazza, dopo averla trovata a passeggiare in giardino durante il suo turno. Don Alonso confesserà a Curro di avere molta nostalgia di Dolores e si chiederà, ad alta voce, cosa avrebbe fatto se la donna e i suoi due figli fossero stati ancora vivi. Petra invece, gelosa più che mai, vorrà sapere da Ayala se prova qualcosa per Margarita.

La Promessa Anticipazioni 19 dicembre 2024: Jimena vuole sapere chi è la donna che Manuel ama

Manuel ha rivelato a Jimena di amare un’altra donna e la sua confessione oltre a scatenare il panico alla tenuta, ha creato un vero e proprio tormento nella testa di sua moglie. La ragazza si chiederà costantemente chi sia la sua rivale e chiederà al marito di confessarle la sua identità. Il marchese non cederà e non vorrà in nessuno modo accontentarla. Intimerà alla consorte di non fargli più domande mentre prometterà a Jana di custodire il loro amore segreto, affinché nessuno di loro due corra dei rischi. Per la cameriera sarà un vero sollievo; la furia di Cruz potrebbe infatti abbattersi pericolosamente su di lei.

La Promessa Anticipazioni: Salvador combina dei pasticci

Salvador è in prova per diventare il nuovo primo valletto. Purtroppo però il ragazzo farà diversi errori e la cosa farà infuriare tantissimo Don Romulo. Il maggiordomo lo sgriderà con grande foga e lo farà davanti a Teresa, Maria e Lope. Il cameriere si sentirà profondamente in imbarazzo per quanto accaduto e penserà di non essere adatto al ruolo per cui sta concorrendo. Intanto tra Curro e Martina crescerà la distanza. I due si renderanno conto di non essere più sulla stessa lunghezza d’onda ed è probabile che il loro amore sia destinato a sfiorire.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Petra indaga sui sentimenti di Ayala

Don Romulo troverà Virtudes mentre passeggia nei giardini della tenuta, durante l’orario di lavoro. Il maggiordomo non potrà fare altro che redarguirla e a lui si unirà pure Pia. Simona e Candela cercheranno di aiutare la ragazza, spiegando ai loro capi dei problemi di cui la giovane soffre. Intanto Petra, gelosa come non mai, vorrà sapere che intenzioni Ayala abbia con Margarita. Il conte la rassicurerà dicendole di volerla conquistare solo per accelerare la loro vendetta contro Cruz. Pensa infatti che la madre di Martina possa essere un’ottima arma per sferrare un attacco sibillino contro la marchesa. Intanto Don Alonso confesserà a Curro di sentire grande nostalgia per Dolores e si chiederà, a voce alta, cosa avrebbe fatto se la donna e i suoi figli fossero ancora vivi.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.