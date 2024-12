Endless Love Anticipazioni 19 dicembre 2024: Emir tiene Nihan prigioniera!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 dicembre 2024, alle 14:10, Zehir scopre l'esistenza di alcuni appunti che potrebbero compromettere Emir e facilitare quindi il divorzio tra lui e Nihan; tuttavia, manca una testimonianza chiave per procedere. Intanto, al termine del matrimonio di Leyla ed Ayhan, la pittrice ed Emir hanno un'accesa lite. La Sezin minaccia di andarsene, e lui, furioso, la rinchiude in casa e di allontanare Vildan. Zeynep, invece, sostiene di aver ormai capito di non poter stare insieme ad Emir...

Endless Love Anticipazioni: Zehir inchioda Emir?

Zehir sta portando avanti le sue indagini, determinato come non mai a fornire a Kemal le armi giuste per sconfiggere una volta per tutte i Kozcuoglu. Così, oltre ad essersi messo sulle tracce di Halil Sevketli, ossia il capo della logistica della Kozcuoglu Holding che trent'anni fa si occupò dello smaltimento dei rifiuti radioattivi dell'azienda di Galip, si è anche messo alla ricerca di qualcosa che possa facilitare la separazione definitiva tra Nihan ed Emir. Ora, Zehir viene a sapere che ci sono degli appunti che potrebbero compromettere l'imprenditore, e quindi spingerlo a firmare le carte del divorzio; peccato che manchi una testimonianza chiave per procedere...

Endless Love Anticipazioni: Emir impone un divieto a Nihan, ma...

Emir le aveva imposto uno dei suoi assurdi divieti, ma Nihan non ci è voluta stare: stavolta non avrebbe abbassato alla testa. L'imprenditore, ricordandole che non potesse considerarsi una donna libera, le ha proibito di presenziare alla cerimonia del matrimonio di Leyla ed Ayhan da sola; la pittrice, allora, ha approfittato di un momento di caos per sgattaiolare via di nascosto e trasgredire all'ordine ricevuto. Mentre Emir viene a sapere che Galip ha avuto un infarto, la Sezin fugge via di casa per andare ad assistere al grande giorno di sua zia...

Emir rinchiude Nihan in casa, nelle Anticipazioni di Endless Love del 19 dicembre 2024

Finalmente Leyla ed Ayhan sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore: sono diventati moglie e marito. Nihan è felice per loro, ma il suo umore sta per essere guastato - neanche a dirlo - da uno scontro con Emir. Al termine della festa, la giovane rincasa e si ritrova davanti ad un consorte furibondo. Tra di loro esplode una lite accesissima. La Sezin, esausta, minaccia di andare via, ed Emir, ancora più furente, prende una drastica decisione: la rinchiude in stanza, ed allontana Vildan dalla loro abitazione. Intanto, Zeynep sostiene di aver ormai capito di non poter stare insieme all'amato. Che la mora abbia finalmente capito che non possa avere alcun futuro con Emir e si sia davvero messo il cuore in pace? Forse sì, o forse no...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.