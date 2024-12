Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 dicembre 2024 - che notte di passione tra Hope e Thomas! I due amanti si risveglieranno l’uno nelle braccia dell’altra e saranno molto contenti. La Logan ammetterà di non essersi sentita così bene come in quel momento ma chiederà al suo amante di tenere segreto questo momento. La ragazza spiegherà di volerci andare cauta e far sì che nessuno se la prenda con loro per quello che è successo. Il Forrester comprenderà perfettamente cosa intende e prometterà di mantenere il riserbo ma soprattutto la rassicurerà dicendole che farà di tutto per farla felice. Intanto, a casa di Steffy, lei e Finn approfitteranno di un momento di tranquillità per scambiarsi delle coccole e sciogliere le tensioni che stanno tormentando entrambi, soprattutto la figlia di Ridge, che non sa se dire al marito dei baci di Liam... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 9 dicembre 2024 - il matrimonio di Zeynep ed Hakan sta per essere celebrato, ma, purtroppo, le cose non vanno come previsto. Infatti, incredibilmente, il poliziotto dichiara di non poter sposare la giovane perché il bambino che lei porta in grembo non è suo, bensì di Emir. Ovviamente, queste sconvolgenti rivelazioni hanno delle conseguenze su tutta la famiglia Soydere. Intanto, Leyla sta continuando ad indagare sulla malattia che ha colpito i bambini del villaggio, e finalmente riesce a mettere le mani sui risultati di una ricerca che è stata condotta tre anni prima e che provano il coinvolgimento di Galip in questa triste storia... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 9 dicembre 2024 - Cemile e Benal stanno aspettando con ansia qualche notizia di Mehdi, il quale sembra essere scomparso nel nulla. Il mattino seguente, Mehdi fa ritorno a casa, e le due tirano un sospiro di sollievo. Tuttavia, le cose si complicano nel momento in cui lui decide di essere onesto con Cemile, raccontandole per filo e per segno della sparatoria in cui è rimasto ferito. La tensione, che già era alle stelle, esplode, così come accade tra Emine ed Ozlem. L'atmosfera si surriscalda anche tra queste ultime, fino a quando cominciano a litigare furiosamente... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 dicembre 2024 - Jimena è ancora molto pericolosa. La figlia dei duchi De Los Infantes non è per nulla guarita. La giovane non vorrà seguire i consigli di Abel, che desidera rivelare tutta la verità sulla finta gravidanza, persino il suo coinvolgimento, e per far capire al dottore che fa sul serio e che vuole riconquistare Manuel a tutti i costi, lo minaccerà con una grossa forcina per capelli. Intanto Jana e Curro, dopo aver ascoltato i racconti di Don Alonso, si convinceranno che il barone fosse a conoscenza del segreto della loro mamma e abbia, per questo motivo, voluto ucciderla. Don Alonso e Pelayo troveranno un nuovo accordo per dedurre il compenso di Don Lorenzo in parti uguali sia da quello dei marchesi sia da quello del conte stesso e di Catalina. Cruz sarà una vera e propria furia... Qui la trama completa de La Promessa.

