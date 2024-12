Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 dicembre 2024: Hope e Thomas felici per la notte di passione ma nessuno deve sapere!

Anticipazioni TV

Che notte di passione tra Hope e Thomas! Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 9 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, i due amanti si risveglieranno l’uno nelle braccia dell’altra e saranno molto contenti. La Logan ammetterà di non essersi sentita così bene come in quel momento ma chiederà al suo amante di tenere segreto questo momento. La ragazza spiegherà di volerci andare cauta e far sì che nessuno se la prenda con loro per quello che è successo. Il Forrester comprenderà perfettamente cosa intende e prometterà di mantenere il riserbo ma soprattutto la rassicurerà dicendole che farà di tutto per farla felice. Intanto, a casa di Steffy, lei e Finn approfitteranno di un momento di tranquillità per scambiarsi delle coccole e sciogliere le tensioni che stanno tormentando entrambi, soprattutto la figlia di Ridge, che non sa se dire al marito dei baci di Liam.

Beautiful Anticipazioni puntata del 9 dicembre 2024: Hope e Thomas felici come non mai

Hope e Thomas hanno ceduto alla passione. I due hanno fatto l’amore e la notte passata insieme è stata straordinaria. La Logan rivelerà al suo amante (focoso) di non essersi mai sentita così viva e felice. Dopo mesi in cui ha dovuto mentire a se stessa e dopo essersi sentita sbagliata, la ragazza è riuscita a lasciarsi andare e a vivere liberamente. Dopo il duro scontro con Liam e dopo la decisione, presa dallo Spencer, di divorziare, Hope non ha avuto più dubbi che la sua attrazione nei confronti del Forrester non dovesse essere più combattuta. Per questo ha deciso di rompere ogni indugio e ha fatto un passo in avanti nella loro relazione. Per il momento però sarà convinta che quanto accaduto debba rimanere tra loro ma solo per proteggersi da calunnie e maldicenze, che fioccheranno sicuramente su di loro.

Beautiful Anticipazioni: Hope chiede a Thomas di non rivelare a nessuno della loro notte d’amore

Hope ringrazierà Thomas per averla finalmente fatta sorridere ma gli farà una richiesta molto importante, che spererà che il ragazzo accetti e capisca. La Logan lo pregherà di mantenere il segreto su quanto successo. Vorrà infatti affrontare Liam senza che lui sia messo al corrente della notte d’amore con il Forrester e chiudere il loro matrimonio senza doversi ancora una volta difendere dai suoi attacchi. Il figlio di Ridge sarà molto comprensivo e le dirà di capire perfettamente il suo punto di vista. Non c’è bisogno che nessuno sappia quello che è capitato; solo loro sapranno e quando arriverà il momento giusto, usciranno allo scoperto.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy in imbarazzo con Finn

Steffy ripensa ai baci di Liam e non è semplice togliersi dalla mente la rabbia di essere stata colta di sorpresa per ben due volte. Ma a rendere nervosa la Forrester non è solo questo ma soprattutto il fatto di non riuscire a dire a Finn quanto accaduto. La ragazza non vuole mettere altra benzina sul fuoco e sebbene sia convinta che il marito capirà che lei non c’entra nulla, non vuole che quanto successo rovini la loro serenità. Hanno faticato per così tanto tempo a ritrovare l’armonia dopo l’uragano Sheila, che ora non vuole in nessuno modo guastare l’atmosfera che si crea ogni volta che possono godersi un momento di tranquillità con i bimbi a letto. E così deciderà di tacere ancora una volta e di stare accanto al suo amato uomo, che ha spazzato via dalla sua mente Liam Spencer.

