La Promessa Anticipazioni 9 dicembre 2024: Jimena minaccia Abel!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata del 9 dicembre 2024 in onda su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo che Jimena continuerà a essere tormentata dal pensiero di voler Manuel al suo fianco. Per impedire che Abel sveli il loro segreto, lo minaccerà.

Jimena è ancora molto pericolosa. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, che vedremo su Rete4 il 9 dicembre 2024, alle ore 19.35, avremo la conferma che la figlia dei duchi De Los Infantes non è per nulla guarita. La giovane non vorrà seguire i consigli di Abel, che desidera rivelare tutta la verità sulla finta gravidanza, persino il suo coinvolgimento, e per far capire al dottore che fa sul serio e che vuole riconquistare Manuel a tutti i costi, lo minaccerà con una grossa forcina per capelli. Intanto Jana e Curro, dopo aver ascoltato i racconti di Don Alonso, si convinceranno che il barone fosse a conoscenza del segreto della loro mamma e abbia, per questo motivo, voluto ucciderla. Don Alonso e Pelayo troveranno un nuovo accordo per dedurre il compenso di Don Lorenzo in parti uguali sia da quello dei marchesi sia da quello del conte stesso e di Catalina. Cruz sarà una vera e propria furia.

Il ritorno di Jimena ha sconvolto la tenuta. La ragazza ha fatto di nuovo capolino a La Promessa e nella vita di Manuel e quel che è peggio è che è determinata a riconquistare il marito. Non vuole rinunciare a essere la moglie del Lujàn e non intende più farsi cacciare. La sua presenza sarà motivo di discussione tra tutti ma soprattutto in molti penseranno che lei non si sia ancora ripresa del tutto. E purtroppo la conferma di questi pensieri la avremo molto presto. La sua ossessione per il figlio di Cruz sarà ancora così tanto forte, da portarla a fare un gesto terrificante e a mettere in allarme Abel, deciso invece a essere finalmente totalmente sincero.

Abel vuole dire tutta la verità e desidera anche che Jimena faccia lo stesso. Il dottore non ha più intenzione di tenere nascosto il fatto di aver aiutato la giovane a fingere la sua gravidanza e di averla sempre aiutata a far credere a tutti che aspettasse un bambino. Ma mentre lui sarà pronto a uscire allo scoperto, Jimena continuerà a voler (ri)conquistare Manuel e sino a quando non ci sarà riuscita, non dirà nulla. La giovane si farà pure molto minacciosa e darà la conferma che la sua salute mentale è purtroppo ancora traballante. Spaventerà il medico con uno spillone che estrarrà dalla sua acconciatura, pronta a tutto per ottenere quello che più brama.

Don Alonso ha raccontato a Curro della sua storia d’amore con Dolores, senza sapere ovviamente che il giovane e l’altra cameriera della sua tenuta, ovvero Jana, siano i figli della domestica che lui ha amato. I due fratelli, dopo aver ascoltato i racconti del marchese, si convinceranno che il barone fosse da sempre a conoscenza della vera paternità di Curro e che abbia ucciso lui la loro mamma. Intanto Jimena continuerà a essere molto pericolosa e rifiuterà l’aiuto di Teresa, impedendo alla ragazza di controllarla a vista, così come le era stato ordinato. Don Alonso e Pelayo rivedranno gli accordi economici della loro partnership per il business delle marmellate. I due si accorderanno per pagare Don Lorenzo, detraendo da entrambe le loro parti – più quella di Catalina – la somma spettante al De La Mata. Questa decisione farà infuriare Cruz, sin dall’inizio contraria persino a includere il Capitano in questi affari.

