Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 dicembre 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 dicembre 2024 - aria di divorzio in casa Spencer-Logan e stavolta non solo per volontà di Liam. Hope prenderà una decisione definitiva sul suo matrimonio. La ragazza rivelerà a Thomas di aver scelto lui e di volergli stare accanto ma gli confesserà anche di aver scoperto che suo marito è ancora attratto da Steffy e che il suo amore per la Forrester, in tutti questi anni, non è mai scemato. Delusa dal suo comportamento e decisa a non lasciarlo più giocare con il suo cuore, la bionda vorrà voltare pagina definitivamente. Intanto Wyatt continuerà a pregare suo fratello di ragionare sulle ultime scelte che ha preso. Il ragazzo però non avrà intenzione di tornare indietro sui suoi passi... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 4 dicembre 2024 - l'indagine di Kemal e Nihan può considerarsi conclusa: ormai è noto a tutti che sia stato Tarik ad uccidere Ozan. Questa verità travolge chiunque. L'ingegnere sa che tutto ciò avrà delle ripercussioni su di loro, mentre la pittrice sceglie di restare aggrappata all'amore. Tarik, disperato, chiede a Kemal di accompagnarlo alla polizia. Il commissario Mercan, invece, prova a confortare quest'ultimo raccontandogli un doloro episodio personale... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 4 dicembre 2024 - Nermin non ha nulla in contrario al fatto che Mehdi potrebbe trascorrere la notte a casa loro. Infatti, benché lei non lo abbia mai visto di buon occhio, dopo quanto è successo, non può far altro che scusarsi e ringraziarlo: se non fosse stato per lui, Zeynep, con alte probabilità, sarebbe morta. Allora, Nermin chiede a Mehdi di perdonarla per come lo ha trattato in questo periodo, e applaude l'eroismo dimostrato nel tentativo di proteggere la sua ex moglie. Dunque, tra la donna e l'ex genero finalmente è pace fatta, oppure si tratta soltanto di una tregua momentanea?... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 dicembre 2024 - la relazione tra Vera e Lope sta diventando sempre più seria ma le cose potrebbero diventare, improvvisamente, molto complicate. Il cuoco chiederà alla sua innamorata di poter conoscere la sua famiglia ma lei si rifiuterà di accontentarlo. Vera nasconde un grande segreto e per impedire che il suo amato scopra tutto, dovrà inventare una scusa e prendere tempo… ma non potrà mentire per sempre. Intanto Don Alonso racconterà a Curro della triste sorte capitata a Dolores, la cameriera con cui aveva una relazione, e ai suoi figli. Jana sentirà di nascosto il racconto del marchese. Intanto Cruz verrà a sapere che Petra non ha distrutto l’abito di Catalina ma la cameriera riuscirà a trovare una scusa plausibile e non subire così la punizione della donna. Don Lorenzo pungolerà ancora Pelayo affinché il ragazzo lo faccia entrare totalmente nel business delle marmellate come socio attivo ma Catalina continuerà a essere contraria... Qui la trama completa de La Promessa.

