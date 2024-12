Endless Love Anticipazioni 4 dicembre 2024: Tarik in arresto, Kemal a pezzi...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 4 dicembre 2024 su Canale 5: Tarik deve finire in prigione, e Kemal è in preda alla disperazione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 dicembre 2024, alle 14:10, l'indagine di Kemal e Nihan può considerarsi conclusa: ormai è noto a tutti che sia stato Tarik ad uccidere Ozan. Questa verità travolge chiunque. L'ingegnere sa che tutto ciò avrà delle ripercussioni su di loro, mentre la pittrice sceglie di restare aggrappata all'amore. Tarik, disperato, chiede a Kemal di accompagnarlo alla polizia. Il commissario Mercan, invece, prova a confortare quest'ultimo raccontandogli un doloro episodio personale...

Endless Love Anticipazioni: Tarik confessa...

Tarik ha prima parlato con Kemal, poi con Zeynep. Per il giovane era giunto il momento di essere del tutto sincero con i suoi fratelli, ed infatti ha raccontato loro la verità circa l'omicidio di Ozan. Mentre, grazie al risultato dell'autopsia, il commissario Mercan è riuscita a scoprire che la vittima non è morta né per avvelenamento né per soffocamento, bensì per impiccagione, Tarik stava facendo una sconvolgente rivelazione a Zeynep: non è stata lei a togliere la vita ad Ozan. Infatti, è stato lui a mettergli la corda al collo, pensando che fosse già morto per mano sua. Il suo obiettivo, dunque, era inscenare un suicidio in modo tale che Zeynep ne uscisse pulita...

Endless Love Anticipazioni: Tarik inchiodato!

Il commissario Mercan, sospettando fortemente di Tarik, prima si è presentata all'improvviso a Casa Soydere per tendergli una trappola, poi si è fatta dare un mandato per perquisire l'abitazione di Tufan e Gurcan. Qui, a forza di frugare, il commissario riesce a trovare una chiavetta al cui interno è contenuto un video a dir poco compromettente. Nel filmato, infatti, si vede chiaramente il primogenito di Fehime ed Huseyin mentre mette la corda al collo ad Ozan nella stanza d'ospedale in cui quest'ultimo è deceduto. Questa è la prova che Mercan stava cercando.

Tarik in carcere, nelle Anticipazioni di Endless Love del 4 dicembre 2024

Ormai, l'indagine di Kemal e Nihan può dichiararsi conclusa, visto che è noto a tutti chi sia l'assassino di Ozan, ossia Tarik. Questa terribile verità travolge tutti, nessuno escluso, come una valanga. La famiglia Soydere è sotto shock, l'ingegnere in primis. Kemal è addolorato per quanto è accaduto e per quanto sta accadendo, ma, soprattutto, deve fare i conti con i sensi di colpa: sa bene che ciò avrà delle ripercussioni su chiunque, specialmente su lui e l'amata, poiché non sarà più in grado di guardarla negli occhi per la vergogna. D'altra parte, la Sezin, in questo momento di dolore, decide di restare aggrappata all'amore. Intanto, l'assassino sta facendo una commovente richiesta a Kemal: vorrebbe che lo accompagnasse alla polizia. Il protagonista accetta, e s'imbatte nel commissario Mercan, che, vedendo quanto il Soydere sia giù di morale, prova a confortarlo raccontandogli un drammatico episodio personale...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, il martedì ed il giovedì anche alle 21:20.