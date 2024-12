Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 dicembre 2024: Hope confessa a Thomas la verità, ora vuole lui accanto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 4 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Canale5, Hope rivelerà a Thomas di voler concretizzare l'attrazione che prova per lui. La Logan avrà preso la sua decisione: addio a Liam e benvenuto all'affascinante Forrester.

Aria di divorzio in casa Spencer-Logan e stavolta non solo per volontà di Liam. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope prenderà una decisione definitiva sul suo matrimonio. La ragazza rivelerà a Thomas di aver scelto lui e di volergli stare accanto ma gli confesserà anche di aver scoperto che suo marito è ancora attratto da Steffy e che il suo amore per la Forrester, in tutti questi anni, non è mai scemato. Delusa dal suo comportamento e decisa a non lasciarlo più giocare con il suo cuore, la bionda vorrà voltare pagina definitivamente. Intanto Wyatt continuerà a pregare suo fratello di ragionare sulle ultime scelte che ha preso. Il ragazzo però non avrà intenzione di tornare indietro sui suoi passi.

Beautiful Anticipazioni puntata del 4 dicembre 2024: Hope ha le idee chiare

Liam non ha più dubbi: lui e Hope devono divorziare. Di questa stessa convinzione è anche sua moglie, che ha sperato sino all’ultimo di aggiustare le cose con lui ma che si è accorta, man mano, che la situazione non potrà essere in nessuno modo sistemata. La Logan non ha sopportato che il suo consorte non l’abbia nemmeno voluta ascoltare e non abbia nemmeno preso in considerazione tutte le volte che lui l’ha tradita e lei lo ha perdonato. Per questo motivo le sue idee si chiariranno e arriverà alla stessa soluzione del suo consorte, con un obiettivo in più: quello di concretizzare la sua attrazione nei confronti di Thomas. E lo farà molto presto!

Beautiful Anticipazioni: Hope rivela a Thomas di volere lui!

Hope non ha sopportato il comportamento di Liam, che non ha minimamente considerato i suoi numerosi tradimenti e tutte le volte che lei lo ha riaccolto tra le sue braccia. Ma a farla capitolare e a farle capire che tra loro è ormai finita, è stata la dichiarazione dello Spencer, con la quale il ragazzo ha confermato di avere ancora dei forti sentimenti per Steffy. Delusa e piuttosto furiosa, la Logan deciderà di seguire il suo istinto e, per una volta, di non stare a sentire i consigli di nessuno. Per questo motivo rivelerà a Thomas di avere per lui, anche in quel momento, una forte attrazione e di volerla concretizzare. Insomma Hope dirà a Thomas di volere lui e solo lui in quel momento spiazzando completamente il Forrester, che le chiederà se sia sicura di quello che dice.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam non cambierà idea!

Hope non cambierà idea e si farà avanti con Thomas e come lei farà Liam. Lo Spencer non si lascerà convincere dalle parole di Wyatt, che tornerà a insistere con il fratello affinché lui prenda in considerazione di tornare indietro sui suoi passi e non rovini il bel matrimonio con la Logan. Il ragazzo sarà però più che mai sicuro delle sue scelte e non intenderà permettere neanche che questa situazione gli rovini le giornate. Per non pensarci costantemente e per non ripensare nemmeno ai baci che ha stampato sulle labbra di Steffy, si concentrerà ancora di più sul lavoro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 dicembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.