La Promessa Anticipazioni 4 dicembre 2024: Lope vuole conoscere la famiglia di Vera ma c'è un grande problema

Nella puntata de La Promessa in onda il 4 dicembre 2024 su Rai1 vedremo che Lope vorrà conoscere i genitori di Vera ma lei si rifiuterà di organizzare un incontro. La ragazza deve tenere un grande segreto. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

La relazione tra Vera e Lope sta diventando sempre più seria ma le cose potrebbero diventare, improvvisamente, molto complicate. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 4 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, il cuoco chiederà alla sua innamorata di poter conoscere la sua famiglia ma lei si rifiuterà di accontentarlo. Vera nasconde un grande segreto e per impedire che il suo amato scopra tutto, dovrà inventare una scusa e prendere tempo… ma non potrà mentire per sempre. Intanto Don Alonso racconterà a Curro della triste sorte capitata a Dolores, la cameriera con cui aveva una relazione, e ai suoi figli. Jana sentirà di nascosto il racconto del marchese. Intanto Cruz verrà a sapere che Petra non ha distrutto l’abito di Catalina ma la cameriera riuscirà a trovare una scusa plausibile e non subire così la punizione della donna. Don Lorenzo pungolerà ancora Pelayo affinché il ragazzo lo faccia entrare totalmente nel business delle marmellate come socio attivo ma Catalina continuerà a essere contraria.

La Promessa Anticipazioni 4 dicembre 2024: Vera gela Lope

Lope e Vera stanno finalmente insieme e il loro amore ha rallegrato tutti a La Promessa. Il cuoco è felicissimo per questa relazione ed è pronto a fare le cose sul serio. Il ragazzo vorrebbe incontrare la famiglia della sua amata e le chiederà di organizzare un incontro. Vera, che nasconde un grande segreto e che non può rivelare al giovane la sua vera identità, cercherà di prendere tempo e gli dirà che al momento non è possibile il faccia a faccia che lui desidera. Lope ci rimarrà male e non perderà le speranze. Tornerà molto presto all’attacco con questo argomento e le cose precipiteranno.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso racconta con dolore la tragedia di Dolores

Don Alonso ha rivelato a Curro dei dettagli sul suo passato e continuerà a farlo, così come desidera il ragazzo. Il marchese confesserà al nipote della tragedia avvenuta a Dolores – la cameriera con cui aveva una relazione – e ai suoi figli. Il giovane ne sarà molto colpito ma a rimanere senza parole sarà Jana, che sentirà la loro conversazione di nascosto. La ragazza, testimone oculare di quanto accaduto, ascolterà con interesse e con dolore quanto il nobile avrà da dire sulla faccenda. Intanto Manuel e Catalina saranno molto in ansia; avranno paura che Jimena – che ha lasciato la tenuta così come aveva detto – possa tornare all’improvviso a La Promessa… e così accadrà.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Petra la fa franca!

Cruz ha solo fatto finta di accettare che Catalina indossasse l’abito da sposa di sua madre. La marchesa ha dato ordine a Petra di distruggerlo ma la cameriera non ha provveduto a farlo. La nobile lo scoprirà e vorrà immediate spiegazioni. La domestica troverà una scusa plausibile e sfuggirà alla punizione della sua padrona. Intanto Don Lorenzo continuerà a pungolare Pelayo affinché lui possa entrare, come socio effettivo, nel business delle marmellate. Catalina però non vorrà che lo zio acquisito possa avere più potere di quanto lei intende cedergli. Il suo promesso sposo avrà però le mani legate e per proteggere i suoi segreti dovrà purtroppo insistere e fare in modo che lei ceda.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.