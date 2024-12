Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 dicembre 2024 - Steffy sarà molto nervosa e sarà tutta colpa di Liam. La Forrester non riuscirà a togliersi dalla testa i baci che lo Spencer le ha strappato e non saprà come comportarsi con Finn. La ragazza sarà furiosa con il suo ex marito per averla messa così tanto in difficoltà e per non aver mostrato alcun riguardo per il suo matrimonio. Sarà però convinta di non poter rivelare a nessuno quanto accaduto e manterrà questo segreto anche con il suo consorte, che la vedrà piuttosto nervosa... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 3 dicembre 2024 - il commissario Mercan si presenta a Casa Soydere con il chiaro obiettivo di far cadere in trappola Tarik. Kemal si rende subito conto di quali siano le intenzioni del commissario ed accorre in soccorso del fratello. Tuttavia, il giorno seguente, Tarik, stanco di questa situazione, confessa la verità all'ingegnere. Intanto, il cadavere di Ozan viene ritrovato e, quindi, si può finalmente procedere con l'autopsia. In seguito, Kemal informa Zeynep che non è stata lei a togliere la vita ad Ozan: quando gli ha messo il cuscino in faccia, lui aveva già il veleno in circolo. Zeynep, allora, si affretta a prendere le difese di Tarik, assicurandogli che tutte le azioni commesse da quest'ultimo siano state fatte per proteggerla; il protagonista le assicura che non denuncerà il fratello. Nel mentre, però, Nihan ha costretto Asu a rivelarle che l'assassino di Ozan è Tarik. Nel frattempo, Vildan aspetta con ansia il risultato dell'autopsia sul corpo del figlio. Ora il commissario Mercan confida al Soydere e all'amata che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, bensì per impiccagione. In seguito, Leyla scopre che dietro i profitti dell'azienda c'è una frode, e al contempo Tarik confessa a Zeynep di aver tolto la vita ad Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva provato a soffocarlo. In un secondo momento, la giovane si reca in ospedale con Emir, il quale assiste all'ecografia; questo momento spingerà Zeynep a prendere una drastica decisione. Per finire, il commissario Mercan richiede un mandato di perquisizione per l'appartamento di Tufan e Gurcan, dove trova una chiavetta con il video in cui si vede Tarik che mette la corda attorno al collo ad Ozan... Qui la trama completa delle puntate - in daytime e in prima serata - di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 3 dicembre 2024 - i timori di Zeynep si stanno per concretizzare nel peggiore dei modi. Dopo essersi imbattuta in un gruppo di loschi individui e dopo aver ricevuto un misterioso pacco, l'avvocato ha la netta sensazione di essere stata presa di mira da qualcuno, e non si sbaglia. Alcuni malviventi riescono ad introdursi nella casa di Zeynep e, senza farsi nessuno scrupolo, aprono il fuoco. Mehdi, nel tentativo di salvarle la vita, si frappone tra l'ex moglie ed i teppisti che stanno sparando, e che lo colpiscono in pieno. Il meccanico è ferito... ma quanto sarà grave? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 dicembre 2024 - Petra brucerà di gelosia! La domestica non sarà per nulla contenta di sapere che Ayala ha invitato Margarita al ricevimento dei duchi di Palomar. La cameriera non la prenderà per nulla bene e lo dirà chiaramente al suo ex amante. Intanto Pia chiederà a Teresa di insegnare a Virtudes il loro mestiere e di tenerla d’occhio, visto che la ragazza ha dimostrato di essere molto sbadata e impacciata. Catalina e Pelayo riveleranno ai marchesi di aver deciso di accettare Don Lorenzo nel loro business e Cruz interverrà per imporre alcune clausole alla partnership del conte. Intanto Margarita pungolerà Cruz riguardo alla scelta di Catalina di indossare l’abito da sposa di sua madre... Qui la trama completa de La Promessa.

