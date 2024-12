Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 3 dicembre 2024: Tarik non ha più scampo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 3 dicembre 2024 - prima nel daytime e poi in prima serata - su Canale 5 rivelano che Tarik viene stanato: il commissario Mercan ha la prova che è stato lui ad uccidere Ozan!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci stupiranno. Negli episodi in onda il 3 dicembre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 21:20, il commissario Mercan si presenta a Casa Soydere con il chiaro obiettivo di far cadere in trappola Tarik. Kemal si rende subito conto di quali siano le intenzioni del commissario ed accorre in soccorso del fratello. Tuttavia, il giorno seguente, Tarik, stanco di questa situazione, confessa la verità all'ingegnere. Intanto, il cadavere di Ozan viene ritrovato e, quindi, si può finalmente procedere con l'autopsia. In seguito, Kemal informa Zeynep che non è stata lei a togliere la vita ad Ozan: quando gli ha messo il cuscino in faccia, lui aveva già il veleno in circolo. Zeynep, allora, si affretta a prendere le difese di Tarik, assicurandogli che tutte le azioni commesse da quest'ultimo siano state fatte per proteggerla; il protagonista le assicura che non denuncerà il fratello. Nel mentre, però, Nihan ha costretto Asu a rivelarle che l'assassino di Ozan è Tarik. Nel frattempo, Vildan aspetta con ansia il risultato dell'autopsia sul corpo del figlio. Ora il commissario Mercan confida al Soydere e all'amata che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, bensì per impiccagione. In seguito, Leyla scopre che dietro i profitti dell'azienda c'è una frode, e al contempo Tarik confessa a Zeynep di aver tolto la vita ad Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva provato a soffocarlo. In un secondo momento, la giovane si reca in ospedale con Emir, il quale assiste all'ecografia; questo momento spingerà Zeynep a prendere una drastica decisione. Per finire, il commissario Mercan richiede un mandato di perquisizione per l'appartamento di Tufan e Gurcan, dove trova una chiavetta con il video in cui si vede Tarik che mette la corda attorno al collo ad Ozan...

Endless Love Anticipazioni: Tarik alle strette...

Kemal ha capito che Tarik è molto più coinvolto nella storia di Ozan di quanto non ammetta, e lo ha capito anche il commissario Mercan. Infatti, quest'ultima si presenta a Casa Soydere all'ora di cena senza preavviso, e lo fa con un solo obiettivo: far cadere il giovane in trappola. L'ingegnere si rende immediatamente conto di quali siano le reali intenzioni del commissario, tanto che si affretta ad andare in soccorso di Tarik, il quale ha chiaramente bisogno di una mano. Il giorno seguente, tuttavia, stanco di questa situazione e di dover continuare a mantenere un segreto simile, Tarik decide di aprirsi con Kemal e confessargli tutta la verità su ciò che è accaduto il giorno dell'assassinio del cognato...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep preoccupata per Tarik...

Finalmente, il cadavere di Ozan, che era incredibilmente scomparso, viene ritrovato: dunque, si può procedere con l'autopsia. A breve, dunque, i cari della vittima riusciranno ad ottenere tutte le risposte che cercano. In seguito, Kemal raggiunge Zeynep. Dopo aver parlato con Tarik, è importante che la giovane sappia che non ha ucciso Ozan come crede: quando gli ha messo il cuscino in faccia, quant'ultimo aveva già il veleno in circolo. Allora, Zeynep si affretta a prendere le parti del fratello, garantendo all'altro che tutto ciò che Tarik ha fatto, lo ha fatto soltanto con l'obiettivo di proteggere lei. Kemal, che lo aveva già compreso, le assicura che non sporgerà denuncia contro di lui, quindi può stare tranquilla...

Tarik inchiodato per l'omicidio di Ozan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 3 dicembre 2024

Kemal non lo sa, ma Nihan ha costretto Asu a rivelarle chi sia il vero assassino di Ozan, e lei gli ha assicurato che c'è un solo colpevole, ossia Tarik. Che cosa ne farà la pittrice di questa scottante informazione? Intanto, Vildan è in trepidante attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo del figlio, e a breve verrà accontentata. Il commissario Mercan raggiunge il protagonista e la Sezin per comunicare loro che Ozan non è morto né per avvelenamento né per soffocamento, bensì per impiccagione. Al contempo, il primogenito di Fehime ed Huseyin sta proprio confidando a Zeynep di avere le mani sporche del sangue di suo marito: lo ha impiccato credendo che fosse già morto per mano sua. Infatti, voleva inscenare un suicidio per far sì che lei non venisse accusata di omicidio. Dopodiché, Zeynep si reca in ospedale insieme ad Emir, il quale vuole assistere all'ecografia. Questo dolce momento spingerà la ragazza a prendere una drastica decisione. Nel mentre, Leyla, che sta continuando ad indagare, scopre che dietro gli strani profitti aziendali c'è una frode, ed il commissario Mercan richiede un mandato di perquisizione: vuole perlustrare l'appartamento di Tufan e Gurcan. Qui, il commissario trova la prova che stava cercando: una chiavetta in cui c'è un video dove si vede chiaramente Tarik mettere la corda attorno al collo di Ozan...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 7 dicembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, il martedì ed il giovedì anche alle 21:20.