La Promessa Anticipazioni 3 dicembre 2024: Petra brucia di gelosia. Ayala è troppo vicino a Margarita

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 3 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap, Petra non sopporterà che Ayala abbia invitato Margarita al ricevimento dei duchi di Palomar e finirà per fargli una sfuriata di gelosia.

Petra brucerà di gelosia! Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 3 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, la domestica non sarà per nulla contenta di sapere che Ayala ha invitato Margarita al ricevimento dei duchi di Palomar. La cameriera non la prenderà per nulla bene e lo dirà chiaramente al suo ex amante. Intanto Pia chiederà a Teresa di insegnare a Virtudes il loro mestiere e di tenerla d’occhio, visto che la ragazza ha dimostrato di essere molto sbadata e impacciata. Catalina e Pelayo riveleranno ai marchesi di aver deciso di accettare Don Lorenzo nel loro business e Cruz interverrà per imporre alcune clausole alla partnership del conte. Intanto Margarita pungolerà Cruz riguardo alla scelta di Catalina di indossare l’abito da sposa di sua madre.

La Promessa Anticipazioni 3 dicembre 2024: Petra brucia di gelosia

Ayala si è interessato a Margarita e ha deciso di corteggiarla aver scoperto che la donna è proprietaria di una parte della tenuta dei Lujàn. Il conte vuole mettere a segno un colpaccio, convinto che questa azione finirà per creare grossi problemi a Cruz. Peccato però che non abbia messo in considerazione la gelosia di Petra. La domestica andrà su tutte le furie quando saprà che il suo amante, e padre di Feliciano, ha invitato la vedova di Don Fernando al ricevimento dei duchi di Palomar. Per Petra sarà una notizia molto fastidiosa da digerire.

La Promessa Anticipazioni: Cruz impone una clausola a Don Lorenzo, Catalina e Pelayo

Catalina ha accettato di far entrare Don Lorenzo nel business delle marmellate e delle salse e lei e Pelayo dovranno rivelare quando accaduto ai marchesi. I due ragazzi racconteranno di aver accolto il De La Mata e Cruz, preoccupata, metterà immediatamente dei vincoli. La marchesa vorrà che il profitto del capitano sia detratto dalle parti spettanti ai due fidanzati e che né la sua quota né quella di suo marito vengano toccate. La marchesa metterà al sicuro il suo guadagno e impedirà al cognato di mettere le mani su altro. Intanto Pia chiederà a Teresa di seguire Virtudes e di insegnarle il mestiere. La governante sarò più che mai consapevole che la figlia di Simona, molto impacciata, abbia bisogno di una guida.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Margarita si prende gioco di Cruz

Cruz riuscirà a impedire che Don Lorenzo possa arricchirsi alle loro spalle ma non riuscirà a fermare la lingua tagliente di Margarita. Sua cognata scoprirà che Catalina si sposerà indossando l’abito di sua madre e approfitterà di questo dettaglio per tormentare la marchesa. La pungolerà tutto il tempo con questo argomento, sapendo che Cruz non ama per nulla che Carmen – la prima moglie di Don Alonso – venga nominata. La madre di Manuel sentirà montare la rabbia dentro di sé e spererà che Petra metta a segno il suo piano – quello di distruggere il vestito – il prima possibile.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 all'8 dicembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.