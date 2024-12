My Home My Destiny 2 Anticipazioni 3 dicembre 2024: Mehdi rischia la vita per Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 3 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi, per proteggere Zeynep, resta ferito in una sparatoria!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 3 dicembre 2024, Zeynep riceve un misterioso pacco che contiene delle mele, che alimenta i suoi sospetti e le sue preoccupazioni. La ragazza è ansiosa anche sul posto di lavoro, tanto che Baris se ne accorge e prova a farla distrarre dai suoi pensieri; purtroppo, però, non riscuoterà il successo sperato. Poco dopo, i timori di Zeynep si concretizzano: alcuni malviventi fanno irruzione nella sua casa ed aprono il fuoco. Mehdi, per proteggerla, finisce per essere colpito!

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep spaventata...

Zeynep ha appena assistito ad una scena che l'ha resa ancora più agitata di quanto non fosse già. La giovane, molto preoccupata per i recenti cambiamenti nella vita di Mehdi, ha deciso di raggiungerlo sul suo nuovo posto di lavoro: il suo intento era quello di provare a vederci più chiaro, ma soprattutto per prenderlo di petto. Tuttavia, ciò che è accaduto non ha fatto altro che rendere Zeynep più sospettosa e preoccupata, poiché si è imbattuta in alcuni loschi individui. La mora continua ad essere molto scossa per questo incontro...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris prova a far distrarre Zeynep, ma...

Non c'è pace per Zeynep. La situazione - già piuttosto complessa - si fa ancora più intricata dal momento che la ragazza riceve un pacco misterioso ed inquietante, al cui interno ci sono delle mele. Zeynep è in allarme, tanto che non riesce a concentrarsi neanche sul posto di lavoro. Baris, infatti, si accorge immediatamente che l'amata ha qualcosa che non va. Il rosso si augura vivamente di riuscire a farla distrarre dai suoi pensieri cupi; purtroppo, non riscuoterà il successo sperato...

Mehdi ferito, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 3 dicembre 2024

I timori di Zeynep si stanno per concretizzare nel peggiore dei modi. Dopo essersi imbattuta in un gruppo di loschi individui e dopo aver ricevuto un misterioso pacco, l'avvocato ha la netta sensazione di essere stata presa di mira da qualcuno, e non si sbaglia. Alcuni malviventi riescono ad introdursi nella casa di Zeynep e, senza farsi nessuno scrupolo, aprono il fuoco. Mehdi, nel tentativo di salvarle la vita, si frappone tra l'ex moglie ed i teppisti che stanno sparando, e che lo colpiscono in pieno. Il meccanico è ferito... ma quanto sarà grave?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 2 al 6 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.