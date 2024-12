Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 dicembre 2024: Steffy ripensa ai baci di Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 3 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Canale5, Steffy ripenserà ai baci di Liam e si troverà in difficoltà con Finn, a cui non potrà rivelare nulla per non peggiorare la situazione.

Una nuova puntata di Beautiful ci aspetta il 3 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Steffy sarà molto nervosa e sarà tutta colpa di Liam. La Forrester non riuscirà a togliersi dalla testa i baci che lo Spencer le ha strappato e non saprà come comportarsi con Finn. La ragazza sarà furiosa con il suo ex marito per averla messa così tanto in difficoltà e per non aver mostrato alcun riguardo per il suo matrimonio. Sarà però convinta di non poter rivelare a nessuno quanto accaduto e manterrà questo segreto anche con il suo consorte, che la vedrà piuttosto nervosa.

Beautiful Anticipazioni 3 dicembre 2024: Steffy ripensa ai baci di Liam, Video

Scopri cosa succederà nella puntata di Beautiful del 3 dicembre 2024 ma prima di leggere le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5, guarda il video qui sotto.

Beautiful Anticipazioni 3 dicembre 2024: Steffy furiosa con Liam

Liam non ha più dubbi, lui e Hope devono divorziare. Lo Spencer è più che mai certo che sua moglie non sia più la persona adatta a lui e ha cominciato a ripensare a Steffy. Il giovane ha strappato ben due baci alla sua ex e l’ha lasciata senza parole ma soprattutto furiosa. La Forrester non può perdonare il ragazzo per aver approfittato del momento e per non aver rispettato il suo matrimonio con Finn. La ragazza non sopporterà che lo Spencer l’abbia messa in una situazione piuttosto fastidiosa e che l’abbia costretta ad avere dei segreti con il suo bel dottore. Sì perché Steffy vorrebbe essere sincera con il padre di suo figlio Hayes ma è ben consapevole che se lo sarà, la situazione peggiorerà ancora di più.

Beautiful Anticipazioni: Steffy non può dire nulla a Finn

Steffy penserà e ripenserà ai baci di Liam e non certo con piacere. La ragazza sarà una furia! Si troverà in una situazione piuttosto sgradevole con Finn, a cui non può dire nulla su quanto successo con Liam e non perché voglia tenerglielo nascosto ma per evitare che una situazione già esplosiva di suo, diventi ancora più pericolosa e infiammata. La Forrester dovrà quindi tenere per sé questa novità e spererà che anche il suo ex marito non vada a dirlo in giro. Sarebbe una cosa che potrebbe distruggere lei quanto lui e non può permettere che errori che lei stavolta non ha commesso, la mettano spalle al muro.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy racconta a Finn cosa le ha confidato Thomas

Steffy non potrà dire a Finn dei baci di Liam ma gli racconterà quello che le ha confessato Thomas. La ragazza dirà al marito che suo fratello si sarebbe assunto tutte le responsabilità dei fatti di Roma e avrebbe protetto Hope se la verità non fosse stata rivelata dalla stessa Logan. La Forrester confesserà di essere molto stupita dell’atteggiamento del suo fratellone e suo marito aggiungerà di essere molto preoccupato per come stanno evolvendo le cose tra Liam e Hope. È infatti sicuro che lo Spencer non possa perdonare un simile tradimento, non se c’è di mezzo Thomas Forrester e avrà purtroppo ragione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 dicembre 2024.

