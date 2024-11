Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 novembre 2024 - Liam ha perso la pazienza ma anche il controllo. Lo Spencer finirà per lasciarsi trascinare dalla foga e dall'ira del momento e stamperà un altro bacio sulle labbra a Steffy. Il tutto accadrà quando il ragazzo, dopo aver parlato con Wyatt, si recherà a casa della sua ex per sfogarsi con lei, l'unica persona che in questo periodo gli è davvero stata vicina e aveva capito tutto sin dall'inizio. Mentre le confesserà di non riuscire a perdonare Hope, si avvicinerà a lei e la bacerà, cogliendola di nuovo di sorpresa. Ma stavolta Steffy non ci starà e gelerà il suo ex, invitandolo ad avere rispetto della famiglia che si è costruita con Finn. Intanto Hope confesserà a RJ di aver baciato Thomas a Roma e di avere il timore che il suo matrimonio questa volta non reggerà

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 novembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 27 novembre 2024 - arriva il rapporto della scientifica, ed i risultati delle analisi indicano che Kemal è il colpevole. Allora, il commissario Mercan si fa dare un mandato per arrestarlo. Intanto, procedono i preparativi per la riesumazione del cadavere di Ozan, e Vildan si augura che l'autopsia possa aiutare a fare chiarezza; qualsiasi sarà il responso, tuttavia, sa già che non perdonerà mai Zeynep

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 27 novembre 2024 - Mehdi è sconcertato. Quest'ultimo non vuole che si continui a pensare che ci sia il suo zampino dietro l'attentato: stavolta è del tutto innocente. Allora, Mehdi si dirige a casa di Nermin per chiarire definitivamente la sua pozione e rassicurare tutti: non c'entra niente con quanto è accaduto e sta accadendo, specialmente perché non metterebbe mai a repentaglio la vita di Zeynep

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 novembre 2024 - Don Alonso confesserà a Curro dei dettagli importanti sul suo passato. Il marchese rivelerà al nipote, con una certa nostalgia, dell'amore che lo legava alla sua defunta prima moglie e a quello che provava per una delle cameriere della tenuta, con cui ha avuto una relazione prima di sposare Cruz. Il nobile farà riferimento pure al suo matrimonio con la marchesa, che è stato costretto a contrarre per salvare il marchesato. Il fratello di Jana sarà molto contento di queste informazioni, che correrà subito a riferire. Intanto Catalina confiderà a Simona e Maria delle sue imminenti nozze. La ragazza dirà loro di voler indossare l'abito da sposa di sua madre. Salvador avrà un attacco di gelosia nei confronti del rapporto tra Maria e Lope

