La Promessa Anticipazioni dal 25 novembre al 1° dicembre 2024: Don Lorenzo ricatta Pelayo mentre Jimena torna alla tenuta!

Scopriamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 25 novembre al 1° dicembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

Puntata di Lunedì 25 novembre 2024

Dopo lo scontro con Manuel, Abel sembra pronto a rivelare tutto a Cruz. Il marchese e la cameriera riescono però a fermarlo cedendo al suo ricatto. Il medico chiede loro di smetterla di indagare sulla sua vita privata e se loro lo faranno, lui manterrà il silenzio. Virtudes, dopo un confronto con suo fratello e sua cognata, decide di rimanere a La Promessa. Catalina ha finalmente il benestare di suo padre a sposare Pelayo e comincia i preparativi; la ragazza vuole indossare l’abito nuziale di sua madre e coinvolge sua zia e sua cugina nell’organizzazione dei festeggiamenti. Cruz però potrebbe metterle i bastoni tra le ruote. Lo sciopero finisce, ma tra Petra e Cruz, le cose non vanno per nulla bene. Tra le due scoppia la tensione, tutto questo perché la marchesa non riesce a smetterla di fare dei commenti poco appropriati su questioni che riguardano il loro passato. Don Alonso incoraggia Ayala a intensificare il suo rapporto con Margarita mentre Don Lorenzo ha un decisivo faccia a faccia con Pelayo, dopo quello che ha scoperto su di lui. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 25 novembre 2024

Puntata di Martedì 26 novembre 2024

Don Lorenzo ricatta Pelayo e gli dice che manterrà il silenzio solo se lui gli darà una quota delle vendite delle armi. Don Alonso continua a spingere a Ayala a costruire un legame con Margarita mentre Simona chiede a Pia di ospitare e di offrire un impiego a sua figlia Virtudes ma non prima che la ragazza si sottoponga a un colloquio per testare le sue qualità. Cruz rivela a Don Alonso che è necessario che Manuel faccia visita a Jimena, affinché non ci siano ulteriori complicazioni con la famiglia della ragazza. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 26 novembre 2024

Puntata di Mercoledì 27 novembre 2024

Catalina è molto felice e rivela a Simona e Maria che presto - tra due mesi - sposerà Pelayo. La ragazza le informa che indosserà l’abito da sposa di sua madre Carmen. Jana e Manuel continuano a tenere d’occhio Abel e a sperare che il medico non riveli della loro relazione. Don Alonso si confida con Curro e gli rivela di avere molta nostalgia della sua prima moglie, ma anche della donna con cui ha avuto una relazione prima di sposare Cruz. Il marchese confessa anche che le sue nozze con la marchesa sono state celebrate per salvare il marchesato. Salvador ha un attacco di gelosia e accusa Maria di essere troppo affettuosa nei confronti di Lope. Martina prova l’abito da sposa di Carmen e proprio in quel momento si ritrova davanti Cruz, che non gradirà per nulla questa visione. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 27 novembre 2024

Puntata di Giovedì 28 novembre 2024

Inaspettatamente Cruz non si oppone al fatto che Catalina indossi l’abito da sposa di sua madre intanto Jana vede Vera uscire dalla stanza di Maria e la cosa la mette in allarme. Don Alonso confessa a Curro che la donna con cui ha avuto una relazione prima del suo matrimonio con Cruz, era una cameriera. Abel continua a fare paura e Jana e Manuel sono costretti a non abbassare la guardia. Ayala scopre, grazie a Petra, che Margarita possiede un quarto della tenuta e questo dettaglio lo alletta non poco. Virtudes affronta il colloquio con Pia ma finisce per combinare dei guai, mentre Don Lorenzo vorrebbe entrare nel business delle marmellate e chiede a Pelayo, ricattandolo, di informare Catalina. La scenata di gelosia di Salvador porta lui e Maria a doversi chiarire mentre Don Alonso organizza un viaggio con Manuel. I due dovrebbero incontrare un pilota ma la verità è ben altra. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 28 novembre 2024

Puntata di Venerdì 29 novembre 2024

Manuel scopre che suo padre lo ha ingannato e che il viaggio che gli ha proposto di fare non era per incontrare un pilota. Il marchese si rende conto che i suoi genitori volevano farlo incontrare con Jimena al palazzo dei duchi De Los Infantes. Questo inganno fa arrabbiare il ragazzo e lo costringe a ribellarsi. Ayala sempre più attratto dalla prospettiva di arricchirsi ulteriormente, invita Margarita a un ricevimento dai marchesi di Palmar. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 29 novembre 2024

Puntata di Sabato 30 novembre 2024

Virtudes ha combinato un disastro durante il suo colloquio con Pia. La ragazza però spera che le cose non siano andate così male e che abbia ancora un’opportunità per lavorare a La Promessa. Simona invece è molto preoccupata per le sorti di sua figlia. Salvador e Maria hanno fatto pace e il ragazzo vuole organizzare qualcosa di romantico per la sua fidanzata; chiede così aiuto a Jana e Lope per organizzare una cena a sorpresa. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 30 novembre 2024

Puntata di Domenica 1° dicembre 2024

Curro è riuscito a farsi raccontare da Don Alonso, qualcosa in più su sua madre e Jana vorrebbe partecipare al prossimo loro incontro. Cruz intanto ordina a Petra di distruggere l’abito da sposa di Catalina e Ayala spinge la cameriera a obbedire agli ordini della marchesa, affinché lei non sospetti della loro vendetta. Con le spalle al muro, Pelayo chiede a Catalina di accogliere Don Lorenzo nel business della marmellate mentre Maria accoglie con entusiasmo la sorpresa di Salvador, che le ha organizzato una bellissima cena. L’evento però non va come avrebbe voluto il cameriere. Jana giura ad Abel di non aver mai usato la loro relazione per rendere geloso Manuel e il dottore accontenta la ragazza e decide di parlare e chiarirsi con il marchese. Manuel è tornato a casa e cerca di fare ordine su quanto è appena successo e sulla sua triste situazione di non poter vivere liberamente il suo amore con Jana. Jimena si presenta alla tenuta inaspettatamente e la tensione sale alle stelle. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 1° dicembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.