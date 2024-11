My Home My Destiny 2 Anticipazioni 27 novembre 2024: Mehdi si proclama innocente. Verrà creduto?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 27 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi si reca a casa di Nermin per difendere la sua innocenza...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sensazionali. Nell'episodio in onda il 27 novembre 2024, Mehdi è sconcertato. Quest'ultimo non vuole che si continui a pensare che ci sia il suo zampino dietro l'attentato: stavolta è del tutto innocente. Allora, Mehdi si dirige a casa di Nermin per chiarire definitivamente la sua pozione e rassicurare tutti: non c'entra niente con quanto è accaduto e sta accadendo, specialmente perché non metterebbe mai a repentaglio la vita di Zeynep...

My Home My Destiny Anticipazioni: Cemile in allarme!

Non appena Nuh l'ha avvisata, Cemile, sotto shock, è corsa da Mehdi. La rossa non si aspettava che il fratello le dicesse di non sapere per quale motivo fosse tanto agitata, quindi gli ha dovuto raccontare che un motociclista con il volto coperto dal casco integrale aveva sparato contro Zeynep, Sakine e Nermin. Cemile gli ha poi chiesto se fosse in qualche modo coinvolto in questa brutta storia, ma Mehdi l'ha subito rassicurata, ribadendo più volte la sua totale estraneità ai fatti. Allora, la sorella gli ha chiesto di recarsi in commissariato per chiarire la sua posizione...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris contro Mehdi...

Mehdi si è recato in commissariato su richiesta di Cemile, ma anche perché aveva tutto l'interesse di chiarire quanto prima la sua posizione. L'ex meccanico ci teneva a sottolineare che non c'entra niente con ciò che è successo a Zeynep, anche perché, nonostante tutti gli errori commessi in passato, non potrebbe mai mettere a repentaglio la sua vita. Ma mentre la giovane gli ha fatto sapere di non sospettare di lui, Mehdi ha dovuto subire gli sguardi accusatori e le parole taglienti di Baris...

Mehdi si difende, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 27 novembre 2024

Mehdi ha ben chiaro che, anche se Cemile e Zeynep gli credono, c'è chi, invece, lo ritiene responsabile dell'intimidazione subita da quest'ultima e dalle sue due madri. Dato che sa perfettamente di essere innocente, l'uomo decide di presentarsi di persona a casa di Nermin per ribadire la sua estraneità al fattaccio, e, quindi, per rassicurare tutti quanti. Benché ammetta di non essere un "santo", non sarebbe mai e poi mai in grado di fare del male a Zeynep, figuriamoci si potrebbe mai riuscire a mettere a rischio la sua vita... Verrà creduto?

