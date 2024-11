Endless Love Anticipazioni 27 novembre 2024: Kemal è colpevole!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 27 novembre 2024 su Canale 5: Kemal non ha più scampo, il rapporto della scientifica lo inchioda!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 novembre 2024, alle 14:10, arriva il rapporto della scientifica, ed i risultati delle analisi indicano che Kemal è il colpevole. Allora, il commissario Mercan si fa dare un mandato per arrestarlo. Intanto, procedono i preparativi per la riesumazione del cadavere di Ozan, e Vildan si augura che l'autopsia possa aiutare a fare chiarezza; qualsiasi sarà il responso, tuttavia, sa già che non perdonerà mai Zeynep...

Endless Love Anticipazioni: Kemal indaga...

Kemal non si dà pace. Il giovane ha ritrovato il letto di Asu sporco di sangue, poi è stato persino additato come il presunto colpevole di questo presunto delitto. Non avendo dei ricordi nitidi di ciò che era accaduto la notte precedente la sua scomparsa, il Soydere si è messo a visionare con grande attenzione i video delle telecamere di sicurezza del palazzo, sperando di poter colmare le lacune della sua memoria; purtroppo, non è stato così. L'ingegnere si è reso subito conto del fatto che le immagini potevano essere state manipolate, oppure che potesse esserci una via d'uscita di cui non era a conoscenza. Quando poi si è accorto di una macchina professionale per la pulizia dei vetri, gli si è accesa una lampadina.

Endless Love Anticipazioni: Kemal deve essere arrestato!

Kemal è certo che la macchina professionale che appare nei filmati delle videocamere di sorveglianza possa essere la chiave dell'enigma: il presunto assassino di Asu deve essere entrato attraverso un'impalcatura per le pulizie delle finestre. Così, quando Zehir gli ha fatto sapere che l'impalcatura in questione era stata montata di nuovo proprio di recente davanti al suo appartamento, il ragazzo si è affrettato a rincasare per cogliere il criminale in flagrante. Nel frattempo, però, arriva il rapporto della scientifica, ed i risultati delle analisi indicano che il Soydere è il colpevole che si sta cercando. Allora, il commissario Mercan si fa dare un mandato, determinata ad arrestarlo...

Vildan contro Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 27 novembre 2024

Vildan, dalla morte di Ozan, non si è mai più ripresa. La donna prova ad andare avanti, in particolar modo per amore di Nihan e della piccola Deniz, ma non è per niente facile. Inoltre, quando è venuta a sapere che, con alte probabilità, il figlio non si è suicidato, bensì è stato ucciso da qualcuno, la sua ferita mai rimarginata a ripreso a sanguinare. Ora, procedono i preparativi per la riesumazione del cadavere di Ozan, poiché è necessario fare un'autopsia, i cui risultati potrebbero chiarire una volta per tutte che cosa gli sia realmente accaduto. Vildan si fa forza, e si augura vivamente che presto possa venire a galla la verità. Tuttavia, la bionda si ripete che, qualsiasi sarà il responso, non perdonerà mai e poi mai Zeynep, la quale ha fatto soffrire tanto il marito, pugnalandolo alle spalle spudoratamente...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.