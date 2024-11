La Promessa Anticipazioni 27 novembre 2024: Don Alonso rivela a Curro dei dettagli sconvolgenti sul suo passato

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 27 novembre 2024. Nell'episodio della Soap, Don Alonso confessa a Curro delle verità sul suo passato. Il ragazzo scoprirà di più su sua madre?

Don Alonso confesserà a Curro dei dettagli importanti sul suo passato. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 27 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, il marchese rivelerà al nipote, con una certa nostalgia, dell’amore che lo legava alla sua defunta prima moglie e a quello che provava per una delle cameriere della tenuta, con cui ha avuto una relazione prima di sposare Cruz. Il nobile farà riferimento pure al suo matrimonio con la marchesa, che è stato costretto a contrarre per salvare il marchesato. Il fratello di Jana sarà molto contento di queste informazioni, che correrà subito a riferire. Intanto Catalina confiderà a Simona e Maria delle sue imminenti nozze. La ragazza dirà loro di voler indossare l’abito da sposa di sua madre. Salvador avrà un attacco di gelosia nei confronti del rapporto tra Maria e Lope.

La Promessa Anticipazioni 27 novembre 2024: Curro scopre degli importanti dettagli su Alonso

Jana ha chiesto a Curro di indagare sulla loro madre e di fare delle domande a Don Alonso. Il ragazzo, curioso di sapere qualcosa in più sulla sua nascita, ha accettato. Il marchese si rivelerà disposto a rispondere agli scaltri quesiti del suo giovane nipote e comincerà a raccontargli dei dettagli importanti sul suo passato. Gli confesserà di aver amato moltissimo Carmen, la sua prima moglie e di essere stato devastato dalla sua morte. Gli dirà di aver ritrovato l’amore in una cameriera – che il barone capirà essere sua madre Dolores – ma di aver dovuto interrompere la loro relazione per via della loro differenza di ceto. Aggiungerà poi di essere stato costretto a sposare Cruz per salvare il marchesato dalla rovina. Curro sarà molto soddisfatto di queste rivelazioni e correrà a dire tutto alla sorella.

La Promessa Anticipazioni: Catalina prepara le sue nozze

Catalina è felice di aver ricevuto il benestare di suo padre e non vede l’ora di celebrare le sue nozze. La marchesina rivelerà con gioia a Simona e Maria che il matrimonio sarà celebrato tra due mesi e che indosserà l’abito di sua madre. Cruz non si è opposta a questa decisione e la cosa l’ha resa ancora più contenta. La marchesina farà la sua prima prova vestito e avrà un faccia a faccia molto teso con lei. La moglie di Don Alonso non lascerà trasparire troppe emozioni ma un ghigno malvagio si dipingerà sul suo viso. Che abbia cambiato idea e voglia distruggere anche questo importante cimelio di famiglia?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Salvador ancora geloso di Maria

Catalina sarà felice di sposarsi e sarà ancora all’oscuro della verità che il suo futuro marito le sta nascondendo. Pelayo è sotto scacco e ora che Don Lorenzo sa dei suoi traffici, sarà costretto a farlo entrare nel business delle armi, per comprare il suo silenzio. Intanto Jana e Manuel, ricattati da Abel, terranno d’occhio il medico e spereranno che il ragazzo non li tradisca. Salvador invece tornerà a essere infastidito del rapporto tra Maria e Lope. Il ragazzo avrà una vera e propria crisi di gelosia che lo porterà a discutere duramente con la Fernandez.

