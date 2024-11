My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 novembre 2024, Mehdi inquietante: spia Zeynep di nascosto...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 25 al 29 novembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.40. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Non c'è pace per My Home My Destiny e per i suoi fedelissimi. Questa soap turca di successo ha subito qualche stop e numerose variazioni all'interno del palinsesto nel corso degli anni; ad oggi, va in onda dal lunedì al venerdì, ma soltanto per una manciata di minuti: i vertici Mediaset le hanno riservato un posticino tra le "pillole" de La Talpa - Who is the mole? e Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. My Home My Destiny, quindi, viene trasmessa tutti i giorni, fatta eccezione per il sabato e la domenica, dalle 16.50 alle 17.00, almeno per adesso. Infatti, si vocifera che potrebbero presto esserci dei nuovi cambiamenti che riguardano questa soap; dunque, da un momento ad un altro, i fan potrebbero ricevere una sorpresa che non sarà per niente gradita. Nel frattempo, cerchiamo di capire insieme che cosa dovrebbe succedere la prossima settimana a Zeynep, Mehdi, Baris e tutti gli altri protagonisti di My Home My Destiny.

My Home My Destiny: Anticipazioni Settimanali dal 25 al 29 novembre 2024

Dopo ciò che è accaduto a Zeynep e alle sue madri, tutti sono in allarme. La giovane, quando si trovava in compagnia di Sakine e Nermin davanti alla casa di quest'ultima, è stata vittima di un agguato: un motociclista ha sparato nella sua direzione. Chiunque ha subito pensato che dietro ci fosse lo zampino di Mehdi, chiunque fatta eccezione per la stessa Zeynep e Cemile. Nuh, temendo che la moglie possa finire in grossi guai a causa del suo amore per il fratello, le sta chiedendo di fare un passo indietro: deve prendere le distanze da Mehdi per il suo bene. Cemile, però, non ha la minima intenzione di dargli ascolto, dato che non vuole voltare la spalle al parente. Baris, altrettanto preoccupato per la sua amata, si dice sorpreso - negativamente - dal fatto che Zeynep abbia deciso di difendere Mehdi a spada tratta davanti a lui. La ragazza prova a spiegargli di averlo fatto per una ragione specifica, ossia perché ha il timore di qualche ritorsione contro la sua famiglia. Il meccanico, invece, avverte l'urgenza di chiarire quanto prima la sua posizione, non ritenendo giusto che le persone lo accusino senza un motivo reale. Allora, Mehdi si reca a casa di Nermin per dichiarare fermamente che lui non c'entra niente con la sparatoria. Nel mentre, per fortuna, c'è spazio anche per l'amore nella vita di qualcuno. Ali Riza sembra determinato come non mai a conquistare il cuore della sua "sultana". Il corteggiamento dell'uomo è molto serrato, ma Sultan, benché lo corrisponda, è restia a lasciarsi andare. Per finire, vedremo Mehdi compiere un'azione a dir poco inquietante: spierà di nascosto Zeynep...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.40.