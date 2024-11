Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 novembre 2024: Liam recidivo, arriva un altro bacio per Steffy!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 27 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Liam bacerà di nuovo Steffy ma stavolta la Forrester reagirà con ira e gelerà lo Spencer.

Liam ha perso la pazienza ma anche il controllo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 27 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, lo Spencer finirà per lasciarsi trascinare dalla foga e dall’ira del momento e stamperà un altro bacio sulle labbra a Steffy. Il tutto accadrà quando il ragazzo, dopo aver parlato con Wyatt, si recherà a casa della sua ex per sfogarsi con lei, l’unica persona che in questo periodo gli è davvero stata vicina e aveva capito tutto sin dall'inizio. Mentre le confesserà di non riuscire a perdonare Hope, si avvicinerà a lei e la bacerà, cogliendola di nuovo di sorpresa. Ma stavolta Steffy non ci starà e gelerà il suo ex, invitandolo ad avere rispetto della famiglia che si è costruita con Finn. Intanto Hope confesserà a RJ di aver baciato Thomas a Roma e di avere il timore che il suo matrimonio questa volta non reggerà.

Beautiful Anticipazioni 27 novembre 2024: Liam non può perdonare!

Hope e Liam sono alla resa dei conti, definitiva. La Logan ha confermato al marito di aver perso la testa a Roma e di essersi lasciata trascinare dal momento. La ragazza ha pregato anzi scongiurato il consorte di perdonarla ma Liam vuole il divorzio e stavolta non sembra disposto a tornare indietro sui suoi passi. Lo Spencer è furioso più che mai e non solo per il gesto in sé ma per il fatto che la sua consorte si sia lasciata trascinare con Thomas Forrester, l’uomo che avrebbe dovuto essere il loro nemico giurato, visto quello che ha fatto alla nascita di Beth. Per il figlio di Bill il vero tradimento è stato quello di aver perdonato lo stilista e avergli permesso di insinuarsi nella loro famiglia. Hope ha sperato e spererà ancora che il suo consorte metta da parte tutto e riesca a capire che per una volta è stata lei ad avere una défaillance ma non riceverà alcuna rassicurazione in merito né ora né – ve lo anticipiamo – dopo.

Beautiful Anticipazioni: Liam ribacia Steffy!

Liam non può perdonare Hope e sebbene sappia che lui di tradimenti ne ha collezionati molti e dovrebbe almeno riflettere su questo, non riuscirà a dimostrarsi comprensivo con la Logan. Il fatto grave è che la ragazza lo abbia tradito con Thomas, l’uomo che per sempre sarà per lui il responsabile del dolore più grande che ha avuto nella sua vita. Per questo se n’è andato di casa e ha intenzione di trasferirsi a casa di Bill, almeno sino a quando il padre non tornerà dal suo viaggio. Dopo aver raccontato a Wyatt dei suoi prossimi progetti lontano dallo chalet, si recherà a casa di Steffy, con la quale si sfogherà senza freni… letteralmente. In preda alla confusione più totale del momento e preso da un raptus di malinconia e di rimpianto, Liam stamperà un altro bacio sulle labbra dell’ex moglie, lasciandola sorpresa e confusa come a Roma ma scatenando ora in lei una grande rabbia.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy gela Liam!

Steffy rimarrà sconvolta dall’ennesimo bacio che le ruberà Liam ma stavolta, diversamente da quanto successo a Roma, reagirà con ira. La ragazza gelerà il suo ex marito e gli intimerà di non permettersi mai più di comportarsi in questo modo. Lo imporrà di rispettare il suo matrimonio e il suo rapporto con Finn, che lei ama più di ogni altra cosa. Con la coda tra le gambe e con un senso di colpa enorme, lo Spencer lascerà la casa sulla scogliera, pronto ad affrontare un periodo di solitudine e rammarico. Intanto Hope - che ancora avrà la speranza, seppur minima, di far pace con Liam – rivelerà a RJ quanto accaduto a Roma e gli confesserà di aver paura che la sua famiglia sia arrivata a un punto di non ritorno.

