Beautiful Anticipazioni Puntate dal 25 al 30 novembre 2024: Liam non perdona Hope. Vuole il divorzio!

Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 25 al 30 novembre 2024.

Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 25 al 30 novembre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato.

Scopri, leggendo qui sotto, cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 25 al 30 novembre 2024 ma prima guarda il Video Riassunto degli episodi settimanali della Soap di Canale5.

Puntata in onda Lunedì 25 novembre 2024

Liam fa molta fatica ad accettare che Hope l’abbia tradito proprio con Thomas, l’uomo che più di tutti ha creato sofferenza alla loro famiglia. Steffy continua a raccontare a Finn quanto è successo a Roma e i due riflettono sul fatto che l’inaspettato bacio potrebbe cambiare tutto; tra i coniugi Spencer le cose potrebbero non essere mai più le stesse. Brooke e Taylor si trovano faccia a faccia dopo il viaggio in Italia. La Hayes accusa la sua ex amica di aver approfittato della situazione e di aver manipolato Ridge. La bionda si difende, per lei non ha violato alcun tipo di patto, visto che la loro amicizia, ormai definitivamente conclusa, era già piuttosto compromessa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 25 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 26 novembre 2024

Hope chiede a Liam di perdonarla e di darle l’opportunità di rimediare. La ragazza non sa però rispondergli alla domanda sul perché si sia lasciata trasportare così tanto da Thomas, tanto da baciarlo. Lo Spencer, esausto e ormai convinto che la situazione sia irrimediabile, le chiede il divorzio. Steffy e Finn continuano a parlare di quanto accaduto a Roma e la Forrester spera con tutto il cuore che Liam possa perdonare sua moglie. Il dottore ha dei dubbi ed è convinto che il figlio di Bill non possa lasciar perdere questa situazione e non possa dimenticare che la sua consorte abbia stampato un bacio proprio sulle labbra dell’uomo che lui ritiene l’unico responsabile di tutto il dolore della sua famiglia. Per Liam, Thomas non è cambiato e mai cambierà. RJ va a trovare Hope per congratularsi con lei del suo successo. Il giovane la vede triste e le chiede che cosa sia successo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 26 novembre 2024

Puntata in onda Mercoledì 27 novembre 2024

Hope rivela a RJ di aver baciato Thomas a Roma e che Liam li ha visti. La ragazza confessa al fratello di aver paura che suo marito non possa perdonarla e che il loro matrimonio sia ormai finito. Liam dice a Wyatt di aver deciso di divorziare; suo fratello è sconvolto e cerca un modo per convincerlo a ripensarci, ma davanti alla sua determinazione deve farsi indietro e offrirgli solo il suo aiuto. Lo Spencer andrà a vivere a casa di Bill mentre suo padre sarà in viaggio sul suo mega yacht. Liam va a trovare Steffy e la rivela di non avere la forza di perdonare sua moglie. Durante la conversazione il giovane perde di nuovo il controllo e, spaventato che la sua vita sia cambiata così repentinamente, prende di nuovo alla sprovvista la Forrest con un altro bacio. La figlia di Ridge, al culmine della rabbia, redarguisce il suo ex marito e gli intima di non permettersi mai più di fare una simile azione sia per rispetto della sua famiglia che di quella che lei ha costruito con Finn, di cui è molto innamorata. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 27 novembre 2024

Puntata in onda Giovedì 28 novembre 2024

Ridge si congratula con Thomas per i suoi successi sia professionali che personali. RJ incoraggia Hope e proprio in quel momento arriva Brooke. La Logan pensa subito che sia colpa del figliastro ma sua figlia le rivela che stavolta l’unica responsabile è lei. Ha baciato il Forrester e non sa manco perché, visto che ancora ama suo marito. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 28 novembre 2024

Puntata in onda Venerdì 29 novembre 2024

Hope ha raccontato a Brooke che Liam le ha chiesto il divorzio per via di quanto successo a Roma. La Logan, sconvolta da questa rivelazione, si confida con Ridge a cui racconta che cosa è accaduto in Italia. Gli rivela per filo e per segno come si sono svolti i fatti e gli dice di essere molto preoccupata che il matrimonio di sua figlia sia realmente finito. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 29 novembre 2024

Puntata in onda Sabato 30 novembre 2024

Ridge rimane senza parole davanti al racconto di Brooke, ma le confessa di avere ancora speranza che tra i due ragazzi le cose si sistemino e che possano rimediare agli errori, grazie all’amore che li unisce. Steffy vuole affrontare Thomas per sapere la sua opinione sul bacio. Wyatt è consapevole di quanto Liam sia soffrendo, ma cerca di spingere il fratello a tornare a casa dalla moglie e a dare a lei e a loro matrimonio un’altra opportunità.

RJ spinge sua sorella a chiarire con Liam e si dice certo che i due possano superare questo brutto momento. La Logan accoglie il suggerimento del suo fratellino e quando Liam torna a casa, la ragazza lo implora di perdonarla. La giovane cerca di far capire al marito che errori di questo genere sono già capitati nel loro matrimonio e che quindi entrambi hanno fatto delle mosse false ma sono sempre riusciti a ritrovarsi. Lo Spencer però stavolta non è disposto neanche a rifletterci; fa troppo male il fatto che sua moglie lo abbia tradito con Thomas, la persona che più al mondo lui odia. A peggiorare le cose ci si mette il fatto che lui ha più volte cercato di avvertirla e l’ha spesso messa in guardia da lui. Nonostante le sue rimostranze, lei, con la scusa che il Forrester è il padre di Douglas, non ha voluto mai dargli retta.

Liam arriva ad accusare Hope di essere sempre stata una bugiarda e di avergli sempre nascosto i suoi veri sentimenti per Thomas. Nonostante le suppliche di Hope, lo Spencer è deciso a volere il divorzio. Brooke rivela a Ridge di essere molto preoccupata per il matrimonio di sua figlia e il Forrester Insieme a RJ tentano di rincuorarla, ma lei sa che i momenti di tensione sono iniziati quando sua figlia ha cominciato a provare una strana ma forte attrazione verso lo stilista, suo collega. La bionda arriva persino a sentirsi in colpa perché non è stata per nulla un buon esempio per la sua bambina e questo purtroppo glielo ha fatto notare la stessa Hope. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 30 novembre 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.